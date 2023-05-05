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Giriş Tarihi: 5.5.2023 21:29

Sultanlar Ligi'nde finalin adı belli oldu! Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet...

DHA
Sultanlar Ligi’nde finalin adı belli oldu! Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet...

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 etabında ikinci karşılaşmalar bugün oynandı. Günün ilk maçında Eczacıbaşı ile Türk Hava Yolları karşılaştı. İkinci maçta ise VakıfBank ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin ardından finale yükselen iki takım Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 etabındaki ilk maçta Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçı ise 25-22, 25-21, 21-25 ve 25-20'lik set skorlarıyla 3-1 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu.

ECZACIBAŞI'NIN RAKİBİ FENERBAHÇE

Serinin ilk maçında VakıfBank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, ikinci karşılaşmada 25-23, 25-17, 25-21 setlerin ardından 3-0 mağlup oldu ve mücadele altın sete gitti. Altın seti 15-11 kazanan sarı-lacivertliler finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

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Sultanlar Ligi'nde finalin adı belli oldu! Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet...
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