Sultanlar Ligi’nde finalin adı belli oldu! Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet...

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 etabındaki ilk maçta Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçı ise 25-22, 25-21, 21-25 ve 25-20'lik set skorlarıyla 3-1 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu.