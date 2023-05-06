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Giriş Tarihi: 6.5.2023

Voleybolda finalin adı: Eczacıbaşı-F.Bahçe Opet

Voleybolda finalin adı: Eczacıbaşı-F.Bahçe Opet
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi play-off serisinin ikinci maçları dün oynandı. THY'yi ilk müsabakada 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit, dün de 25-22, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 galip gelerek adını finale yazdırdı. Tijana Boskovic 28 sayıyla zaferde başrol oynadı. Diğer eşleşmede ise zafer Fenerbahçe Opet'in oldu. İlk maçta VakıfBank'ı 3-1 deviren sarılacivertliler, rövanşı 3-0 kaybetti ve karşılaşma altın sete taşındı. Bu bölümde ise F.Bahçe, rakibini 15-11 yenerek finale yükseldi. Son 4 sezonun şampiyonunu elemenin sevincini yaşayan Kanarya, Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

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Voleybolda finalin adı: Eczacıbaşı-F.Bahçe Opet
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