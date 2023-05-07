Haber hattı

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Giriş Tarihi: 7.5.2023

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Aslan güldü, Konya düştü
Erkekler Basketbol Ligi'nde Galatasaray Nef, Ayos Konyaspor Basketbol'u 100-88 mağlup ederken konuk takım küme düştü. Sarı-kırmızılılarda, Daron Russell 29 sayı ile maça damgas vurdu. Diğer sonuçlar: P.Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 86-82, Tofaş-Darüşşafka: 94-93.

Tatamide çifte madalya
Bulgaristan'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası dün sona ererken çifte madalya geldi. Sofya'daki oyunlarda kadın sporcularımız Polonya'yı 2-1 mağlup ederken gümüş madalyaya ulaştı. Bronz mücadelesinde Bulgaristan'ı deviren erkek takımımız ise turnuvayı 3. tamamladı.

Filede dev seri başlıyor
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi bugün başlıyor. Yarı finalde Vakıfbank'ı eleyen F.Bahçe Opet ile Türk Hava Yolları'nı geçen Eczacıbaşı şampiyonluk için mücadele edecek. Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmede serinin ilk maçı bugün 15.00'te Burhan Felek Spor Salonu'nda sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılacak.

Elazığ'a muhteşem tesis
UEFA standartlarındaki Elazığ Stadı bugün hizmete giriyor. 18 bin 423 kişi kapasiteli olan tesis bugün TFF 3. Lig'in 32. haftasındaki Entegre Solar Elazığspor- Karbel Karaköprü Belediyespor maçı ile kapılarını açacak. 52 dönüm alanda inşa edilen tesiste kütüphane, 9 cep salon, çok amaçlı tesisler ve 2 bin 650 kişi kapasiteli spor salonu da yer alıyor.

Haaland sustu İlkay konuştu
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Pep Guardiola'nın takımı, puanını 82 yapıp liderliğini sürdürdü. Rekorların adamı Erling Haaland'ın suskun kaldığı maçta Manchester City'nin gollerini İlkay Gündoğan attı. Türk asıllı Alman futbolcu bir de penaltıdan yararlanamadı.

Kaçın sahada boğa var!
Fransa Ragbi Ligi'nde Catalan Dragons-St Helens maçı öncesi büyük bir tehlike atlatıldı. İki takım sporcuları ısınırken sahaya boğa girdi! Sosyal sorumluluk projesi için 3 boğa ve 2 ineğin sahada tur atması planı yapılmıştı ancak bakıcısının elinden kaçan bir boğa, sporculara saldırdı. Bazı oyuncular soyunma odasına bazıları ise tribüne kaçarken sağa-sola koşan boğa kimseye zarar vermeden sakinleştirildi ve saha dışına çıkarıldı.

Las Vegas'ta bilete servet
Formula 1'in, 1982'den bu yana ilk kez Las Vegas'ta düzenlenmesi için çalışmalar da sürüyor. 19 Kasım Pazar günü yapılacak tarihi yarış için 1 milyon Dolarlık (19 milyon 516 bin TL) bilet satıldı. Bu bilet elbette ki sadece yarış izlemek için değil. 6 kişiyi kapsayan biletin içinde özel akreditasyon bulunuyor. Bu kişiler padock içinde ünlü bir kulübe girebilecek, kırmızı halı başlangıç partisine katılabilecek. Bu altılı, Las Vegas Havalimanı'na geliş ve gidişte özel şoför hizmeti alacak, en lüks otelde konaklayacak.

Sofuoğlu'ndan bir ilk
Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, 2023 Dünya Supersport Şampiyonası'nın dördüncü durağı olan Barselona'da ilk yarışı podyumla tamamladı. Yarışa dokuzuncu sıradan başlayan Sofuoğlu, son anlarında Stefano Manzi ile teker tekere bir mücadele gerçekleştirdi ve rakibini geride bırakarak üçüncü sırayı almayı başardı. Sofuoğlu böylece WSSP kariyerinde ilk kez kürsüye çıktı. 2023 Dünya Supersport Şampiyonası Barselona etabında ikinci yarış, bugün koşulacak.

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