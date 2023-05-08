EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda İspanya'nın Club Balonman Atletico Guardes takımını ikinci final maçında yenen Antalya Konyaaltı Belediyespor şampiyon oldu. İspanya'nın Pontevedra kenti A Sangrina Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Club BalonmanAntalya Spor Salonu'ndaki rövanşı iseSultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçı dün oynandı. Fenerbahçe Opet, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup edip avantajı cebine koydu. İlk setikaybeden sarı-lacivertliler, sonrasındaveile kazanıp seride 1-0 öne geçti. 5 maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.Sultanlar play-off final serisinin ilk maçları dün oynandı. Fenerbahçe Opet, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti. İlk setikaybeden sarı-lacivertliler, sonrasındaveile kazanıp seride 1-0 öne geçti. Diğer müsabakada ise VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 25-18, 25-20, 23-25 ve 25-8'lik setlerle 3-1 yendi.Sigorta Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet, Frutti Extra Bursaspor'u 93-87 mağlup etti. İlk çeyreği 24-21'lik üstünlükle kapatan siyah-beyazlılara ikinci çeyrekte Bursa ekibi yanıt verdi ve 24-23'lük periyot üstünlüğü alırken ilk yarıyı Kara Kartal 47-45 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte Beşiktaş 24-21'lik üstünlük kurup final periyoduna 71-66 önde girerken karşılaşmadan da 93-87 galip ayrıldı.