Konyaaltı Belediyespor Avrupa şampiyonu!
2022-23 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda İspanya'nın Club Balonman Atletico Guardes takımını ikinci final maçında yenen Antalya Konyaaltı Belediyespor şampiyon oldu. İspanya'nın Pontevedra kenti A Sangrina Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Club Balonman Atletico Guardes takımı 23-17kazanmıştı. Antalya Spor Salonu'ndaki rövanşı ise 33-20 kazanan temsilcimiz, AvrupaKupası'nda şampiyonluğa uzanan ilk Türktakımı olarak tarihe geçmeyi başardı.
Sarı Melekler uçuşta
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçı dün oynandı. Fenerbahçe Opet, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup edip avantajı cebine koydu. İlk seti 25-20 kaybeden sarı-lacivertliler, sonrasında 25-14, 25-21 ve 25-17 ile kazanıp seride 1-0 öne geçti. 5 maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. İkinci karşılaşma yarın Eczacıbaşı'nın ev sahipliğindeBurhan Felek'te gerçekleşecek.
F.BAHÇE VE VAKIFBANK UÇUŞTA MISLI.COM Sultanlar play-off final serisinin ilk maçları dün oynandı. Fenerbahçe Opet, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti. İlk seti 25-20 kaybeden sarı-lacivertliler, sonrasında 25-14, 25-21 ve 25-17 ile kazanıp seride 1-0 öne geçti. Diğer müsabakada ise VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 25-18, 25-20, 23-25 ve 25-8'lik setlerle 3-1 yendi. İkinci karşılaşmalar yarın oynanacak.
KARTAL'IN KEYFİ YERİNDE TÜRKIYE Sigorta Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet, Frutti Extra Bursaspor'u 93-87 mağlup etti. İlk çeyreği 24-21'lik üstünlükle kapatan siyah-beyazlılara ikinci çeyrekte Bursa ekibi yanıt verdi ve 24-23'lük periyot üstünlüğü alırken ilk yarıyı Kara Kartal 47-45 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte Beşiktaş 24-21'lik üstünlük kurup final periyoduna 71-66 önde girerken karşılaşmadan da 93-87 galip ayrıldı. Diğersonuçlar: Manisa BB-Büyükçekmece: 87-74,Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi: 82-71.