Haber hattı

Etnospor'dan etkinlik:Bahçemde şenlik var DÜNYA Etnospor Konfederasyonu'nun geleneksel sporlar ile oyunların yayılması ve sürdürülebilirliği amacıyla düzenlediği "Bahçemde Şenlik Var" temalı etkinlik serisi Ümraniye MilletBahçesi'ndeki organizasyonla başladı. Aileler çocuklarıyla birlikte okçuluk,binicilik, mas güreşi, mangala,ok savaşları, dokuztaş ve ıhlamurbaskı atölyesi gibi aktivitelere katılıyor. Etkinlikler, İstanbul'un çeşitli millet bahçelerinde gerçekleşmeye devam ediyor. Katılım ücretsiz.
eSüper Lig'de derbi günü TÜRK Telekom, eSüper Lig'deki dev maçların heyecanını ekranlara taşıyor. Bugünkü Fenerbahçe-Beşiktaş ile Trabzonspor-Galatasaray derbileri, Tivibu ekranlarında sporseverlerle buluşturulacak. 19.00'da başlayacakF.Bahçe-Beşiktaş ile 21.00'dekiTrabzonspor-G.Saray mücadeleleri, Tivibu Spor 4, Tivibu Spor YouTube ve Twitch kanallarından canlı yayınlanacak.
Dağyenice koşusunda100. yıl sürprizi bulunuyor BURSA'DA bu yıl 4.'sü düzenlenecek SPX Dağyenice Ultra Trail koşusu, 19-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak. SPX'in (Sport Point Extreme),ikinci kez isim sponsoru olduğu organizasyona, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 100K parkuru da eklendi. Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan SPX (Sport Point Extreme)Genel Müdürü Barış Andırınlı,"Kendimizi sponsor olarak görmüyoruz,bu ekibin bir parçasıyız" dedi. Bu yıl 61K Toprak Parkuru, 33K Su Parkuru, 15K Ateş Parkuru ve 6K Göl Parkuru olmak üzere dört farklı yarış koşulacak.
36 yıllık başkangörevini bıraktı FRANSIZ ekibi Lyon'da efsanevi başkan Jean-Michel Aulas görevini bıraktı. 36 yıldır bu koltukta oturan Aulas, bundan böyle kulübün onursal başkanı olarak devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, 74 yaşındaki Aulas'a katkılarından dolayı teşekkür edildi. Başkanlıkgörevini John Textor'ın yürüteceği duyuruldu. Jean-Michel Aulas'ın başkanlığında 7 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Lyon, toplam 19 kupa kaldırdı.