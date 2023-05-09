Haber hattı

Etnospor Konfederasyonu'nun geleneksel sporlar ile oyunların yayılması ve sürdürülebilirliği amacıyla düzenlediği "Bahçemde Şenlik Var" temalı etkinlik serisi'ndeki organizasyonla başladı. Aileler çocuklarıyla birlikteatölyesi gibi aktivitelere katılıyor. Etkinlikler, İstanbul'un çeşitli millet bahçelerinde gerçekleşmeye devam ediyor.Telekom, eSüper Lig'deki dev maçların heyecanını ekranlara taşıyor. Bugünkü Fenerbahçe-Beşiktaş ile Trabzonspor-Galatasaray derbileri, Tivibu ekranlarında sporseverlerle buluşturulacak.mücadeleleri, Tivibu Spor 4, Tivibu Spor YouTube ve Twitch kanallarından canlı yayınlanacak.bu yıl 4.'sü düzenlenecek SPX Dağyenice Ultra Trail koşusu,yapılacak.organizasyona, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 100K parkuru da eklendi. Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşandedi. Bu yıl 61K Toprak Parkuru, 33K Su Parkuru, 15K Ateş Parkuru ve 6K Göl Parkuru olmak üzere dört farklı yarış koşulacak.ekibi Lyon'da efsanevi başkan Jean-Michel Aulas görevini bıraktı. 36 yıldır bu koltukta oturan Aulas, bundan böyle kulübün onursal başkanı olarak devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, 74 yaşındaki Aulas'a katkılarından dolayı teşekkür edildi.Jean-Michel Aulas'ın başkanlığında 7 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Lyon, toplam 19 kupa kaldırdı.