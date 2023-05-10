BMX&Skate Battle’da genç yetenekler nefesleri kesti

Profesyonel kaykay sporcusu Berke Dikişcioğlu ve profesyonel BMX sporcusu Bora Altıntaş'ın jüri olarak yer aldığı BMX & Skate Battle yarışmasında genç yetenekler hünerlerini sergiledi. BMX ve kaykayın birbirinden zor ve bir o kadar da tehlikeli hareketlerini seyirciler önünde gerçekleştiren sporcular katılımcılara heyecan ve eğlence dolu bir gece yaşattı.

San Francisco ruhunu yansıtan atıştırmalıklar, graffiti sanatçıları ve müzik dolu gece, yeteneklerin sergilendiği yarışma sonrası after party ile devam etti. Aralarında Süleyman Atlı, Ozan Aydemir, Yasemin Atılgan, Kevser İme Şahin ve Su Soley'in de bulunduğu katılımcılar, gecenin müziğinden sorumlu DJ Umut Bozyayla'nın hareketli performansı eşliğinde bu heyecanlı akşamı unutulmayacak bir şekilde noktaladı.

BMX & Skate Battle'da kazananlar, profesyonel BMX ve kaykay sporcularından oluşan jüri Bora Altıntaş ve Berke Dikişcioğlu'nun değerlendirmeleri ile belirlendi. BMX yarışmasının kazananı Adem Günaydın özel tasarımlı Zoid Bikes x Dockers kadronun, kaykay yarışmasının kazanan ismi İbrahim Yılmas ise gece için özel tasarlanan ödül kaykayın sahibi oldu.