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Giriş Tarihi: 10.5.2023

Sarı Melekler kupaya yakın

Sarı Melekler kupaya yakın
Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçını da Fenerbahçe Opet kazandı. İlk karşılaşmada Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen sarı-lacivertliler, dün de rakibini 3-2 devirip seriyi 2-0'a getirdi ve şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı. Sarı Melekler'de Arina Fedorovtseva 22, Ana Cristina da 16 sayıyla oynadı. Eczacıbaşı'na ise Tijana Boskovic'in 27 sayılık performansı yetmedi. Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa uzanacağı seride üçüncü karşılaşma, yarın 19.30'da oynanacak. VakıfBank ise Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı.

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Sarı Melekler kupaya yakın
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