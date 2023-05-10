Sarı Melekler kupaya yakın

Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçını da Fenerbahçe Opet kazandı. İlk karşılaşmada Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen sarı-lacivertliler, dün de rakibini 3-2 deviripve şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı. Sarı Melekler'deÜç galibiyet alan takımın şampiyonluğa uzanacağı seride üçüncü karşılaşma, yarın 19.30'da oynanacak.Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı.