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Giriş Tarihi: 11.5.2023 12:59

Bodrumspor Play-Off yolunda puana kenetlendi

Zeki ÖZKESKİN
Bodrumspor Play-Off yolunda puana kenetlendi

Bodrumspor ligin 37’inci haftasında deplasmanda Samsunspor’a konuk oluyor. Play-Off hattında kritik maç öncesi hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip galibiyete odaklandı. Son 2 maçta 2 puan alarak Play-Off’u garantileyeceklerini söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Samsunspor maçından en kötü ihtimalle 1 puanla dönebilirsek son maça sağlıklı bir şekilde girebiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Spor Toto 1'İnci Lig 37'incii hafta karşılaşmasında Bodrumspor deplasmanda ligin şampiyonu Samsunspor'â konuk oluyor. Yalıçiftlik Tesisleri'nde maçın hazırlılarına başlayan yeşil-beyazlı ekip Play-Off hattında yerini koruyarak maçtan puanla dönmek istiyor. Ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Bodrumspor 58 puanla 6'ıncı sırada bulunuyor. En yakın takipçisi Göztepe'yle puanları aynı olan Bodrumspor, averaj farkıyla avantajlı konumda yer alıyor. Öte yandan, sakatlıkları bulunan Üzeyir ve Süleyman'ın maç gününe kadar durumunun netlik kazanacağı belirtildi.

"HEDEF PLAY-OFF"

Ligde sezon başından bu yana iyi işler yaptıklarını belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu hafta ligin şampiyonuyla oynuyoruz, çok zor bir maç. Kadro kalitesi de iyi özellikle Hüseyin hoca geldikten sonra çok güzel bir birliktelik yakaladılar. Çok büyük olan camia takımını da büyüterek şampiyonluğa ulaştırtırdı. Samsunspor'u tebrik ediyorum. Bizim için lig zor devam ediyor. Son iki maç ve 2 puana ihtiyacımız var. Samsunspor maçından en kötü ihtimalle 1 puanla dönebilirsek son maça sağlıklı bir şekilde girebiliriz diye düşünüyorum. Diğer maçların skorları da önemli, biz onların hepsini kazanılmış diye düşünerekten hareket ediyoruz. Sezon başından beri oyuncu kardeşlerimizle çok önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Oyunsal anlamda son dönemlerde sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Ligin atmosferi çok farklı bir hal aldı. Dolayısıyla bunun da üstesinden gelmeye çalışacağız. Önemli olan Play-Off'a girebilmek ve girebilirsek ondan sonraki süreç bizim için çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Üzerimizdeki baskıyı attıktan sonra Play-Off'larda daha rahat ve farklı bir kimlikle oynayabiliriz. Son iki haftaya girilip ligin 6'ıncısı olduğunuzda ve özellikle Play-Off'a girme konusunda avantajı elinize aldığınızda mutlaka hedefler değişecektir. Şuanda ilk 10 kalmalıyız diye bir açıklama yapamam dolayısıyla bunu taçlandırmak istiyoruz. İlk olarak Play-Off'a girerek taçlandırmak istiyoruz" dedi.

Bodrumspor'un tecrübeli oyuncusu Dever Orgill ise, "Tüm takım olarak Play-Off'a çok odaklandık. Şimdi yakınız ama şuan hiçbir şey bitmiş değil. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz ve şampiyon olmak istiyoruz. Performans olarak hazırım oynamak istiyorum. Hocam şans verdiği sürece buradayım. Şans vermese de ben Bodrumspor ailesiyleyim. Bodrumspor kazanıyorsa bende kazanmışım demektir" diye konuştu.

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Bodrumspor Play-Off yolunda puana kenetlendi
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