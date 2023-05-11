Haber turu

Erling Haaland sustu babası locada çıldırdı
Şampıyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile Manchester City arasında 1-1 biten ilk maça Erling Haaland'ın babası Alf- Inge damga vurdu. İngiliz ekibinin 22 yaşınraki golcüsü Erling Haaland, Santiago Bernabeu'da sessiz kalırken, babasıtribünü birbirine kattı. Karşılaşma sırasında Real Madrid taraftarlarına hakaret edip el kol hareketleri yapan baba Alf-Inge, etrafa yiyecek fırlatıncada güvenlik güçleri tarafından apar toparbulunduğu locadan çıkartıldı.
Montella için Olympiakos iddiası
ADANA Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Yunan basınında yeralan haberlerde 48 yaşındaki çalıştırıcının,Olympiakos'un başına geçeceği ifade edildi. Atina ekibinin İtalyan antrenörle görüşme yaptığı savunuldu. Bu sezon ligde 3. sırada kalan ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Olympiakos'un, Montella konusunda ciddi olduğu belirtildi. Yunan ekibini geçici olarak Jose Anigo çalıştırıyor.
Valerien İsmael ikinci lige gitti!
BEŞIKTAŞ'IN eski teknik direktörü Valerien İsmael, İngiltere Championship (2. Lig) takımlarındanWatford ile anlaştı. Watford Teknik Heyet Sorumlusu Ben Manga "Valerien'in deneyiminesahip birini Watford'da ağırlayabilmek kulübümüziçin iyi bir haber. Hepimiz onunla çalışmakiçin sabırsızlanıyoruz" dedi. Geçen sezonun mart ayında Beşiktaş'ın başına geçen 47 yaşındaki hoca, bu sezon 11. haftada görevden alınmıştı. İsmael, Kartal ile çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
E-Spor'da milli gurur
İLK kez bir Türk takımı, League of Legends Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. 13 ülkeden 28 takımın katıldığı dünyanın en çok izlenen League of Legends oyununun Şampiyonlar Ligi Şampiyonası'na, Türkiye şampiyonu olarak Denizbank İstanbul Wildcats katıldı. Nefes kesen seriden sonra Alman rakibiUnicorns of Love'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenenDenizbank İstanbul Wildcats, ipi göğüsledi. Ön elemelere katılmayan Wildcats, grubundan 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile lider çıkmıştı.