Haber turu

Şampıyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile Manchester City arasında 1-1 biten ilk maça Erling Haaland'ın babası Alf- Inge damga vurdu. İngiliz ekibinin 22 yaşınraki golcüsü Erling Haaland, Santiago Bernabeu'da sessiz kalırken,Karşılaşma sırasında Real Madrid taraftarlarına hakaret edip el kol hareketleri yapanADANA Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.Atina ekibinin İtalyan antrenörle görüşme yaptığı savunuldu. Bu sezon ligde 3. sırada kalan ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Olympiakos'un, Montella konusunda ciddi olduğu belirtildi. Yunan ekibini geçici olarak Jose Anigo çalıştırıyor.BEŞIKTAŞ'IN eski teknik direktörü Valerien İsmael,Watford Teknik Heyet Sorumlusu Ben Mangadedi. Geçen sezonun mart ayında Beşiktaş'ın başına geçen 47 yaşındaki hoca, bu sezon 11. haftada görevden alınmıştı. İsmael, Kartal ile çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.İLK kez bir Türk takımı, League of Legends Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.dünyanın en çok izlenen League of Legends oyununun Şampiyonlar Ligi Şampiyonası'na, Türkiye şampiyonu olarak Denizbank İstanbul Wildcats katıldı. Nefes kesen seriden sonraÖn elemelere katılmayan Wildcats, grubundan 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile lider çıkmıştı.