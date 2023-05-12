Haber turu

Şampıyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçı'da İnter, deplasmanda Milan'ı 2-0 yenerken, bilet gelirlerinde rekor kırıldı.futbolseverin Giuseppe Meazza Stadı'ndan izlediği mücadeledeBu rakam, İtalyan futbolunun Avrupa kupalarındaki rekoru olarak kayıtlara geçti. İnter forması giyen1 asistle geceye damga vururken eski takımı Milan'ın seyircisi tarafından oyundan çıkarken tribünlerden yine tepki gördü.TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları yarın başlıyor.ile'nin Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 15.00'te karşı karşıya geleceği dev derbinin yanı sıraileOsmanlı Stadı'nda aynı saatte kozlarını paylaşacak. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak mücadelelerin sonucuna bağlı olarak eşitlik halinde 2. karşılaşmanın sonundaiki uzatma oynanacak. Burada da beraberlik durumunda üst tura çıkan takım penaltılarla belli olacak.ÖDEME teknolojileri markalarından Mastercard'ın 'umut elçisi',oldu. 34 yaşındaki sporcu, Şampiyonlar Ligi ana sponsoru Mastercard'ın, Türkiye finali boyunca yapılacak tüm iletişim çalışmalarında marka elçisi olarak görev yapacak. Birlikte yürütülecek kampanyaların ilki, Devler Ligi Finali kapsamında gerçekleşecek. İş birliği çerçevesinde, Telli'nin hayat hikâyesi kısa bir filmle anlatılacak. Tanıtım videosundasözü öne çıkıyor.ALMANYA Bundesliga ekiplerindenönümüzdeki sezon giyeceğiTimo isimli futbolseverin işçiliğiyle ortaya çıkan gelecek yıl forması en çok oyu aldı. Sarı-siyahlılardan yapılan açıklamada; "Taraftar oylamasını açık ara farkla kazanan Timo R. tasarımıyla iç sahada giyeceğimiz formayı belirledi" ifadeleri kullanıldı. Formaların 26 Mayıs'tan itibaren Borussia Dortmund ve çevrimiçi mağazalarında satışa sunulacağı belirtildi.