Haber turu

Milano derbisindegörülmemiş rekor!
Şampıyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçı Derby dellaMadonnina'da İnter, deplasmanda Milan'ı 2-0 yenerken, bilet gelirlerinde rekor kırıldı. 75bin 532 futbolseverin Giuseppe Meazza Stadı'ndan izlediği mücadelede sadece bilet satışlarından10.5 milyon Euro (225milyon TL) kazanç sağlandı. Bu rakam, İtalyan futbolunun Avrupa kupalarındaki rekoru olarak kayıtlara geçti. İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, 1 asistle geceye damga vururken eski takımı Milan'ın seyircisi tarafından oyundan çıkarken tribünlerden yine tepki gördü.
Turkcell KadınlarLigi'nde erken final
TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları yarın başlıyor. GalatasarayPetrol Ofisi ile Fenerbahçe'nin Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 15.00'te karşı karşıya geleceği dev derbinin yanı sıra ALGSpor ile AnkaraBüyükşehirBelediyesiFOMGET Osmanlı Stadı'nda aynı saatte kozlarını paylaşacak. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak mücadelelerin sonucuna bağlı olarak eşitlik halinde 2. karşılaşmanın sonunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da beraberlik durumunda üst tura çıkan takım penaltılarla belli olacak.
Barış Telli hayatıyla'umudu' anlatacak
ÖDEME teknolojileri markalarından Mastercard'ın 'umut elçisi', Türkiye Milli AmputeFutbolcu BarışTelli oldu. 34 yaşındaki sporcu, Şampiyonlar Ligi ana sponsoru Mastercard'ın, Türkiye finali boyunca yapılacak tüm iletişim çalışmalarında marka elçisi olarak görev yapacak. Birlikte yürütülecek kampanyaların ilki, Devler Ligi Finali kapsamında gerçekleşecek. İş birliği çerçevesinde, Telli'nin hayat hikâyesi kısa bir filmle anlatılacak. Tanıtım videosunda "Beni ayağakaldıran koltukdeğneklerimdeğil, futboldu" sözü öne çıkıyor.
Dortmund'un yeniforması taraftardan
ALMANYA Bundesliga ekiplerinden BorussiaDortmund'un, önümüzdeki sezon giyeceği iç sahaforması taraftarınseçimiyle belirlendi. Timo isimli futbolseverin işçiliğiyle ortaya çıkan gelecek yıl forması en çok oyu aldı. Sarı-siyahlılardan yapılan açıklamada; "Taraftar oylamasını açık ara farkla kazanan Timo R. tasarımıyla iç sahada giyeceğimiz formayı belirledi" ifadeleri kullanıldı. Formaların 26 Mayıs'tan itibaren Borussia Dortmund ve çevrimiçi mağazalarında satışa sunulacağı belirtildi.