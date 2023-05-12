Haber turu

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Giriş Tarihi: 12.5.2023

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Milano derbisinde görülmemiş rekor!
Şampıyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçı Derby della Madonnina'da İnter, deplasmanda Milan'ı 2-0 yenerken, bilet gelirlerinde rekor kırıldı. 75 bin 532 futbolseverin Giuseppe Meazza Stadı'ndan izlediği mücadelede sadece bilet satışlarından 10.5 milyon Euro (225 milyon TL) kazanç sağlandı. Bu rakam, İtalyan futbolunun Avrupa kupalarındaki rekoru olarak kayıtlara geçti. İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, 1 asistle geceye damga vururken eski takımı Milan'ın seyircisi tarafından oyundan çıkarken tribünlerden yine tepki gördü.

Turkcell Kadınlar Ligi'nde erken final
TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları yarın başlıyor. Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe'nin Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 15.00'te karşı karşıya geleceği dev derbinin yanı sıra ALG Spor ile Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Osmanlı Stadı'nda aynı saatte kozlarını paylaşacak. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak mücadelelerin sonucuna bağlı olarak eşitlik halinde 2. karşılaşmanın sonunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da beraberlik durumunda üst tura çıkan takım penaltılarla belli olacak.

Barış Telli hayatıyla 'umudu' anlatacak
ÖDEME teknolojileri markalarından Mastercard'ın 'umut elçisi', Türkiye Milli Ampute Futbolcu Barış Telli oldu. 34 yaşındaki sporcu, Şampiyonlar Ligi ana sponsoru Mastercard'ın, Türkiye finali boyunca yapılacak tüm iletişim çalışmalarında marka elçisi olarak görev yapacak. Birlikte yürütülecek kampanyaların ilki, Devler Ligi Finali kapsamında gerçekleşecek. İş birliği çerçevesinde, Telli'nin hayat hikâyesi kısa bir filmle anlatılacak. Tanıtım videosunda "Beni ayağa kaldıran koltuk değneklerim değil, futboldu" sözü öne çıkıyor.

Dortmund'un yeni forması taraftardan
ALMANYA Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un, önümüzdeki sezon giyeceği iç saha forması taraftarın seçimiyle belirlendi. Timo isimli futbolseverin işçiliğiyle ortaya çıkan gelecek yıl forması en çok oyu aldı. Sarı-siyahlılardan yapılan açıklamada; "Taraftar oylamasını açık ara farkla kazanan Timo R. tasarımıyla iç sahada giyeceğimiz formayı belirledi" ifadeleri kullanıldı. Formaların 26 Mayıs'tan itibaren Borussia Dortmund ve çevrimiçi mağazalarında satışa sunulacağı belirtildi.

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