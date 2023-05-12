Şampiyon Fenerbahçe

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Seriyi 3-0'a getiren sarı-lacivertliler, 6 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşırken, aynı zamanda altıncı şampiyonluğunu kazandı. Fenerbahçe, rakibi karşısında setlerde 26-28, 25-21, 21-25, 26-24 ve 15-8 üstünlük kurdu.Sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası ile başlayan, sarı-lacivertliler Misli.com Sultanlar Ligi ile birlikte