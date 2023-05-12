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Giriş Tarihi: 12.5.2023

Şampiyon Fenerbahçe

Şampiyon Fenerbahçe

Eczacıbaşı’nı 3-2 deviren Kanarya, final serisini 3-0’a getirip 6 yıl aradan sonra şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Fenerbahçe Opet, toplamda ise 6. kez bu sevinci yaşadı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Seriyi 3-0'a getiren sarı-lacivertliler, 6 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşırken, aynı zamanda altıncı şampiyonluğunu kazandı. Fenerbahçe, rakibi karşısında setlerde 26-28, 25-21, 21-25, 26-24 ve 15-8 üstünlük kurdu. Kanarya'da 19 sayı üreten Melissa Vargas final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. Sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası ile başlayan, sarı-lacivertliler Misli.com Sultanlar Ligi ile birlikte çifte zafere uzanmış oldu.

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