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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Beni düşünme, vatanımızın sesini dünyaya duyur oğul!

Beni düşünme, vatanımızın sesini dünyaya duyur oğul!
Almanya'da yaşayan Mehmet Cinkara, profesyonel boksör olan oğlu Hüseyin Cinkara'nın maçını izledikten sonra yaşamını yitirdi. 1 ay önce kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılan baba Cinkara, doktorlar tarafından 'Artık yapacak bir şey yok' denilerek taburcu edildi. WBC Asya şampiyonluğunu kazanan 38 yaşındaki boksör, müsabakasını TV'den izleyen babasını son kez ziyaret edip elini öptü. Boks karşılaşmasına hazırlanan oğlunun hastalığından etkilenmemesi için baba Cinkara, 'Beni düşünme. İstiklal Marşımızı okut, bayrağımızı yücelt, vatanımızın sesini dünyaya duyur' deyip evladını uğurlamıştı.

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Beni düşünme, vatanımızın sesini dünyaya duyur oğul!
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