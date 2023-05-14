Beni düşünme, vatanımızın sesini dünyaya duyur oğul!
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Almanya'da yaşayan Mehmet Cinkara, profesyonel boksör olan oğlu Hüseyin Cinkara'nın maçını izledikten sonra yaşamını yitirdi. 1 ay önce kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılan baba Cinkara, doktorlar tarafından 'Artık yapacak birşey yok' denilerek taburcu edildi. WBC Asya şampiyonluğunu kazanan 38 yaşındaki boksör, müsabakasını TV'den izleyen babasını son kez ziyaret edip elini öptü. Boks karşılaşmasına hazırlanan oğlunun hastalığından etkilenmemesi için baba Cinkara, 'Beni düşünme.İstiklal Marşımızı okut,bayrağımızı yücelt, vatanımızınsesini dünyayaduyur' deyip evladını uğurlamıştı.