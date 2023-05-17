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Giriş Tarihi: 17.5.2023 20:14

Dünya 1 numarası Djokovic, Roma Açık'a çeyrek finalde veda etti

AA
Dünya 1 numarası Djokovic, Roma Açık’a çeyrek finalde veda etti

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, geçen yıl şampiyon olduğu Roma'ya çeyrek finalde veda etti.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Günün ilk maçında Roma Açık'ın son şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Djokovic ile 7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune, merkez kortta kozlarını paylaştı.

Müsabakanın ilk setine iyi başlayamayan 35 yaşındaki Djokovic, ilk seti rakibine 6-2 kaybetti. İkinci sette toparlanan Djokovic, seti 6-4 alarak maça tutundu.

Temposunu düşürmeyen 20 yaşındaki Rune, karşılaşmanın final setini de 6-2 kazandı.

Bir yağmur molası bir de Djokovic'in sağlık molası nedeniyle iki kez duran ve toplamda 2 saat 19 dakika süren mücadelenin setlerinde Sırp rakete 2-1 üstünlük kuran Rune, adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla Rune, kariyerinde ilk kez Roma Açık'ta yarı final oynayacak.

İspanyol raket Rafael Nadal'dan sonra 6 kezle Roma'da en çok şampiyon olan ikinci isim olan Djokovic, bu turnuvada son 9 yılın 8'inde final oynamış, geçen yıl da şampiyon olmuştu.

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Dünya 1 numarası Djokovic, Roma Açık'a çeyrek finalde veda etti
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