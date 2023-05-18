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Giriş Tarihi: 18.5.2023 16:34

CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türk finali Tivibu’da: Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit

CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türk finali Tivibu’da: Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geliyor. Bu dev mücadele Tivibu Spor’dan şifresiz yayınlanıyor.

Rüya gibi bir sezon geçiren CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet, yarı finalde kıran kırana mücadeleler sergiledi. Fenerbahçe Opet ile eşleşen Vakıfbank, kendi evinde oynanan ilk maçta Fenerbahçe Opet'e karşı 3-0 kaybetmesine rağmen rövanş maçında aynı skorla kazanmayı bildi. Altın sete giden eşleşmeyi 15-12 kazanan Vakıfbank, finale ismini yazdırdı.

Turnuva ağacının öbür tarafında Milli oyuncumuz Ebrar Karakurt'un oynadığı İtalyan ekip Igor Gorgonzola ile eşleşen Eczacıbaşı Dynavit, Novara'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybetmesine rağmen deplasmanda aldığı iki set ile avantajı yakaladı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan ikinci maçta 3-0'lık net bir galibiyetle seriyi bitiren Eczacıbaşı Dynavit, finale çıkan diğer Türk takımı oldu.

Tarihte ilk kez Avrupa kupalarında iki Türk takımının karşı karşıya geldiği Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin İtalya'nın Torino kentinde oynanacak final mücadelesinde, ilk servis 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18:30'da atılıyor. Final mücadelesi Tivibu Spor ve Tivibu Spor Youtube'dan şifresiz şekilde canlı yayınlanıyor.

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CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türk finali Tivibu’da: Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit
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