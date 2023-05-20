Avrupa’nın zirvesinde Türk derbisi

Voleybolun kalbi bugün İtalya'nın Torino şehrinde atacak, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.İkinci hakemlik görevini ise İtalyan Ilaria Vagni üstlenecek.. Her durumda kupanın ülkemize gelecek olması, mücadeleyi daha da anlamlı kılıyor. Tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde birbirlerine rakip olduğu turnuvada, ilk defa başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıkacak.Başantrenörü Giovanni Guidetti, Türk finalinin bir parçası olmanın harika bir duygu olduğunu söyledi. İtalyan çalıştırıcı, "9. kez final oynayacağımızı burada öğrendim. Buradaki tüm kadın sporcular, Türkiye'deki gençler için rol modeller. Ülke kadınına güç veriyorlar" dedi. Kaptan Gabi Guimaraes isediye konuştu.Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Bu finalde mücadele etmek yalnızca benim adıma değil, kulüp olarak gurur ve heyecan verici" ifadelerini kullandı. 37 yaşındaki isim, "VakıfBank'a çok büyük saygı duyuyoruz. Umarım sahada elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz" diye konuştu. Turuncu-beyazlıların kaptanı Tijana Boskovic ise "Burada olmayı hak ettik. VakıfBank'ı çok iyi tanıyoruz. Umarım, en iyi ve en güçlü performansımızı göstererek Eczacıbaşı için yeni bir tarih yazabiliriz" dedi