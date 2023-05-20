Avrupa’nın zirvesinde Türk derbisi

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek. İtalya’nın Torino kentinde TSİ 18.30’da başlayacak dev mücadeleyi Tivibu Spor naklen ekrana getirecek
Voleybolun kalbi bugün İtalya'nın Torino şehrinde atacak, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Müsabakanın başhakemliğiniSırp Stanislava Simic yapacak. İkinci hakemlik görevini ise İtalyan Ilaria Vagni üstlenecek. Organizasyon tarihindeilk kez iki Türk takımı finaldekarşı karşıya gelecek. Her durumda kupanın ülkemize gelecek olması, mücadeleyi daha da anlamlı kılıyor. Tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde birbirlerine rakip olduğu turnuvada, ilk defa başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıkacak. Sonuç ne olursa olsun, Türktakımları, Kadınlar CEV ŞampiyonlarLigi'nde 8. şampiyonluğuna ulaşırken,4 büyük turnuvada ülkemize gelenkupa sayısı ise 24'e yükselecek.
ÜLKE KADININA GÜÇ VERIYORLAR
VAKIFBANK Başantrenörü Giovanni Guidetti, Türk finalinin bir parçası olmanın harika bir duygu olduğunu söyledi. İtalyan çalıştırıcı, "9. kez final oynayacağımızı burada öğrendim. Buradaki tüm kadın sporcular, Türkiye'deki gençler için rol modeller. Ülke kadınına güç veriyorlar" dedi. Kaptan Gabi Guimaraes ise "Sonuna kadar elimizden geleninen iyisini yapıp son topakadar pes etmeden kupa içinsavaşacağız" diye konuştu.
GURUR VE HEYECAN DOLUYUZ
ECZACIBAŞI Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Bu finalde mücadele etmek yalnızca benim adıma değil, kulüp olarak gurur ve heyecan verici" ifadelerini kullandı. 37 yaşındaki isim, "VakıfBank'a çok büyük saygı duyuyoruz. Umarım sahada elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz" diye konuştu. Turuncu-beyazlıların kaptanı Tijana Boskovic ise "Burada olmayı hak ettik. VakıfBank'ı çok iyi tanıyoruz. Umarım, en iyi ve en güçlü performansımızı göstererek Eczacıbaşı için yeni bir tarih yazabiliriz" dedi