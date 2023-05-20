Haber hattı

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında West Ham United, AZ Alkmaar'ı 1-0 yenerek finale adını yazdırırken Hollandalı taraftarların barbarlığı geceyi kaosa çevirdi. Kimliklerini gizlemek için tamamen siyah ve kapişonlu kıyafetler giyenOnlarca seyirci, İngiliz futbolcuların ailelerinin ve arkadaşlarının bulunduğu bölüme akın etti.Yumruklar havada uçuşurken, güvenlik ekipleri olaya müdahale ederek grupları ayırıp stat dışına çıkardı.Basketbolda THY Euroleague'de finalin adı belli oldu: Olympiakos- Real Madrid… Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen Dörtlü Final'in ilk maçında Olympiakos ile Monaco karşılaştı.Monaco'yu da 76-62 yenerek zafere uzandı. Olympiakos'ta Vezenkov 19 sayı, 6 ribauntla maça damga vurdu. Diğer karşılaşmada ise İspanyolların iki devi kapıştı.Eflatunbeyazlılarda Tavares 20 sayı ile en skorer isim oldu.Olympiakos 4, Real Madrid ise 11. kez şampiyon olmak için parkeye çıkacak.2022-23 sezonu Avrupa futbolunda İtalyan rüzgârı esiyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı İnter'infinaline yükselmesinin ardındanvede Çizme temsilcileri son takımlar arasına adını yazdırdı. Mourinho'nun çalıştırdığı Roma; Kupa 2'de, Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'sı da Kupa 3'te finale yükselerek modaya ayak uydurdu. Bu arada Türkiye, UEFA kulüpler sıralamasında sezonu 12. bitirmeyi garantiledi.