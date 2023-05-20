Haber hattı

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Giriş Tarihi: 20.5.2023

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Avrupa'da dehşet veren görüntüler!
UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında West Ham United, AZ Alkmaar'ı 1-0 yenerek finale adını yazdırırken Hollandalı taraftarların barbarlığı geceyi kaosa çevirdi. Kimliklerini gizlemek için tamamen siyah ve kapişonlu kıyafetler giyen şiddet yanlısı holiganlar, son düdükle deplasman tribününe saldırdı. Onlarca seyirci, İngiliz futbolcuların ailelerinin ve arkadaşlarının bulunduğu bölüme akın etti. West Hamlı oyuncular, reklam panolarından atlayarak bu kişilere kafa tuttu. Yumruklar havada uçuşurken, güvenlik ekipleri olaya müdahale ederek grupları ayırıp stat dışına çıkardı.

Euroleague'de dev final: Olympiakos-R.Madrid
Basketbolda THY Euroleague'de finalin adı belli oldu: Olympiakos- Real Madrid… Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen Dörtlü Final'in ilk maçında Olympiakos ile Monaco karşılaştı. Çeyrek finalde Fenerbahçe Beko'yu eleyen Yunan ekibi, Monaco'yu da 76-62 yenerek zafere uzandı. Olympiakos'ta Vezenkov 19 sayı, 6 ribauntla maça damga vurdu. Diğer karşılaşmada ise İspanyolların iki devi kapıştı. Real Madrid, Barcelona'yı 78-66 devirip finale çıktı. Eflatunbeyazlılarda Tavares 20 sayı ile en skorer isim oldu. Yarın oynanacak finalde Olympiakos 4, Real Madrid ise 11. kez şampiyon olmak için parkeye çıkacak.

İtalyan ekipleri her yeri kasıp kavuruyor!
2022-23 sezonu Avrupa futbolunda İtalyan rüzgârı esiyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı İnter'in Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinin ardından Avrupa ve Konferans Ligi'nde de Çizme temsilcileri son takımlar arasına adını yazdırdı. Mourinho'nun çalıştırdığı Roma; Kupa 2'de, Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'sı da Kupa 3'te finale yükselerek modaya ayak uydurdu. Bu arada Türkiye, UEFA kulüpler sıralamasında sezonu 12. bitirmeyi garantiledi.

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