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Giriş Tarihi: 21.5.2023

Altın kızlardan çifte rekor

Altın kızlardan çifte rekor

Merve Nur Eroğlu ile Yağmur Şengül ikilisinden oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımımız, 1199 puanla hem Avrupa hem de hem dünya rekoruna imza attı

Ülkemizi yurt dışında yapılan organizasyonlarda temsil eden sporcularımız, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Çekya'da süren Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. ayak yarışmasında Klasik Yay Kadın Milli Takımımız kürsünün en tepesine çıktı. Merve Nur Eroğlu ile Yağmur Şengül ikilisi, 1199 puan alarak hem Avrupa hem dünya rekoru kırdı. Ayrıca erkeklerde Bahattin Hekimoğlu ve Yiğit Caner Aydın, Mix Takım kategorisinde ise Nil Mısır ve Bahattin Hekimoğlu altın madalyaya ulaştı. Makaralı Yay Kadınlarda Öznur Cüre ile Sevgi Yorulmaz gümüşün sahibi oldu.

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Altın kızlardan çifte rekor
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