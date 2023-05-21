Altın kızlardan çifte rekor

Ülkemizi yurt dışında yapılan organizasyonlarda temsil eden sporcularımız, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Çekya'da süren Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. ayak yarışmasındaMerve Nur Eroğlu ile Yağmur Şengül ikilisi,Ayrıca erkeklerdeveMix Takım kategorisinde ise Nil Mısır ve Bahattin Hekimoğlu altın madalyaya ulaştı. Makaralı Yay Kadınlardailegümüşün sahibi oldu.