Rekortmen şampiyon

Torino’daki Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenen VakıfBank, üst üste 2, toplamda 6. kez voleybolun en büyüğü oldu. Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank, 12. kez bu mutluluğu yaşarken, “Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu” unvanını da korudu
İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour Salonu, Türkiye için tarihi bir maça ev sahipliği yaptı. Mücadeleİtalya'da yaşanan sel felaketindehayatını kaybedenler anısınabir dakikalık saygı duruşuile başladı. VakıfBank ilk iki seti 27-25 ve 25-17'lik skorlarla alıp 2-0 öne geçti. Rakibine karşı pes etmeyen Eczacıbaşı Dynavit 23-25 ile skoru 2-1'e getirse de son seti 25-17 alan VakıfBank 3-1'le mutlu sona ulaştı.
500 BİN EURO'NUN SAHİBİ OLDU
Kupayı kaldıran VakıfBank500 bin Euro para ödülünün sahibiolurken, Eczacıbaşı Dynavit'eise ikincilik ödülü olarak250 bin Euro verildi. İki takımbugüne kadar CEV ŞampiyonlarLigi'nde 18 kez karşılaşırken14'ünü kazanan VakıfBank, turnuvatarihinde bir takıma karşıen çok kazanan ekip unvanınısürdürdü. TVF Başkanı MehmetAkif Üstündağ da tribündeydi.
KUPA CANAVARI GİOVANNİ GUİDETTİ
Büyük final öncesi geçtiğimiz salı günü annesi LauraGuidetti'yi kaybeden VakıfBank'ınBaşantrenörü Giovanni Guidetti,sarı-siyahlı kulübün başında 4 FIVBKulüpler Dünya Şampiyonası, 6CEV Şampiyonlar Ligi, 7 TürkiyeLigi, 6 Türkiye Kupası ve 4 TürkiyeŞampiyonlar Kupası şampiyonluğuyaşama başarısı gösterdi.
MUCİZEYİ BAŞARDIK
Ülkesi İtalya'da kupa kaldıran Guidetti maç sonrası oyuncularını tebrik edip şöyle konuştu: "Mitolojik Hydra karakteriyle bu finale hazırlandık. Bu karakterin kafasını kestiğiniz zaman bir tane daha çıkıyor. Bizim de kafamız çok kesildi ve yine geri geldik. Mükemmel oyuncularımız var,mucizeyi başardık. Müthiş birbaskı altındaydık ama harika birfinal oynadık."
SON YEDİ SEZONA DAMGA VURDULAR
159 galibiyetle CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok maç kazanan takımı olan VakıfBank, 9. kez finalde boy göstermenin mutluluğunu da yaşadı. Sarısiyahlılar son 7 sezonda sadece 2018- 2019 sezonunda final oynayamazken o sezon da yarı final görmeyi başardı.
EGONU'DAN ŞOV: 40 SAYI
Vakıfbank'ın Nijerya asıllı İtalyan pasör çaprazı Paola Egonu şampiyonluğa 40sayı ile damgasını vurdu. Ülkesinde oynanan maç dünyaca ünlü yıldızın sarı-siyahlı forma ile son karşılaşmasıydı. Bir sezon formasını giydiği VakıfBank'a şampiyon olarak veda eden 24 yaşındaki oyuncunun gelecek yıl İtalya'da forma giymesi bekleniyor. Karşılaşmayı izleyen İtalyan taraftarlardan büyük sevgi gören Egonu, "Şampiyonolduğumuz için mutluyum. Bu kupayı almayıçok istiyorduk. Karşımızda güçlü bir rakip olmasınarağmen sonuna kadar mücadelemizi ortayakoyduk ve istediğimizi aldık" şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı'nı yenerek kupayı müzesine götüren VakıfBank'ı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan VakıfBank ile turnuvayı ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i canı gönülden tebrik ediyorum. Her ikitakımımıza da ülkemizeyaşattıkları bu gurur içinşükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.