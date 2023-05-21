Rekortmen şampiyon

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour Salonu, Türkiye için tarihi bir maça ev sahipliği yaptı.VakıfBank ilk iki seti'lik skorlarla alıp 2-0 öne geçti. Rakibine karşı pes etmeyen Eczacıbaşı Dynavitile skoru 2-1'e getirse de son seti 25-17 alan VakıfBank 3-1'le mutlu sona ulaştı.Kupayı kaldıranpara ödülünün sahibiolurken,verildi. İki takımbugüne kadar CEV ŞampiyonlarLigi'nde 18 kez karşılaşırken14'ünü kazanan VakıfBank, turnuvatarihinde bir takıma karşıen çok kazanan ekip unvanınısürdürdü.Büyük final öncesi geçtiğimiz salı günüVakıfBank'ınBaşantrenörü Giovanni Guidetti,sarı-siyahlı kulübün başında 4 FIVBKulüpler Dünya Şampiyonası, 6CEV Şampiyonlar Ligi, 7 TürkiyeLigi, 6 Türkiye Kupası ve 4 TürkiyeŞampiyonlar Kupası şampiyonluğuyaşama başarısı gösterdi.Ülkesi İtalya'da kupa kaldıran Guidetti maç sonrası oyuncularını tebrik edip şöyle konuştu: "Mitolojik Hydra karakteriyle bu finale hazırlandık. Bu karakterin kafasını kestiğiniz zaman bir tane daha çıkıyor. Bizim de kafamız çok kesildi ve yine geri geldik.159 galibiyetle CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok maç kazanan takımı olan VakıfBank, 9. kez finalde boy göstermenin mutluluğunu da yaşadı. Sarısiyahlılar son 7 sezonda sadece 2018- 2019 sezonunda final oynayamazken o sezon da yarı final görmeyi başardı.Vakıfbank'ın Nijerya asıllı İtalyan pasör çaprazıÜlkesinde oynanan maç dünyaca ünlü yıldızın sarı-siyahlı forma ile son karşılaşmasıydı. Bir sezon formasını giydiği VakıfBank'a şampiyon olarak veda eden 24 yaşındaki oyuncunun gelecek yıl İtalya'da forma giymesi bekleniyor. Karşılaşmayı izleyen İtalyan taraftarlardan büyük sevgi gören Egonu,şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı'nı yenerek kupayı müzesine götüren VakıfBank'ı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan VakıfBank ile turnuvayı ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i canı gönülden tebrik ediyorum.ifadelerini kullandı.