Haber turu

GABAR DAĞI'NDA GÖVDE GÖSTERİSİ!
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Şırnak'ta düzenlenen 2.Uluslararası Cudi Cup TenisTurnuvası başladı. Üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık kortta gerçekleştirilen organizasyona Hindistan, İran, Almanya, İtalya,Fransa, İngiltere ve Türkiye'den66 sporcu katıldı. Turnuvanın açılışı dolayısıyla Gabar Dağı'nda petrolkeşfi yapılan Şehit AybükeYalçın-1 kuyusu mevkiinde gösteri maçı organize edildi. ŞırnakValisi Osman Bilgin ile TenisFederasyonu Başkanı CengizDurmuş gösteri maçı yaparken, karşılaşmada milli tenisçiler İlay Yörükve Melis Sezer de raket salladı. Vali Bilgin, "Buraya eskiden maalesef terör hakimdi ama artık devletimiz tamamenbu dağlara hakim. Burasıartık terör değil, petrol dağları. Bulunduğumuz saha, ülkemizin ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor" dedi.
İstanbul'daki finalPolonyalı Marciniak'ın
MANCHESTER City ile Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günüİstanbul'da oynanacak 2023ŞampiyonlarLigi final maçını, Polonyalı hakem SzymonMarciniak yönetecek. Yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski VAR, Rumen Istvan Kovacs 4. hakem olarak görev yapacak. 42 yaşındaki Marciniak, 2022 DünyaKupası'nda Arjantin-Fransa final maçını yönetmişti. Uzatmalarla birlikte 3-3 biten mücadeleyi Arjantin penaltı atışları ile kazanmıştı.
'ZORDU AMA GÜZEL BİTTİ'
SPOR Toto 1. Lig'i 2. bitirip Samsun'un ardından Süper Lig'e çıkan Rizespor'da büyük mutluluk var. Teknik direktör Bülent Korkmaz, "Hiçbir başarı, kolay gelmiyor. Futbolcu olarakçok şampiyonluk yaşadımama teknik direktörlük kariyerimdebir ilk oldu. Güzel bir söz vardır; sabır acıdır ama yemesi tatlıdır. Başarının sırrı hep beraber olmak, aile olabilmek" dedi. 7 gol, 9 asistle zaferde büyük pay sahibi olan Benhur Keser ise "Kırılma anı Bodrum maçıydı.Geriden gelip kazandık. Benmanşet atsam 'Zordu, güzelbitti' derdim" ifadesini kullandı.
1. Lig'de gözlerplay-off'a çevrildi
SPOR Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu. Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği playoff etabının ilk tur karşılaşmaları 26Mayıs Cuma günü oynanacak.17.00'de Bodrum-Göztepe,20.00'de Sakarya-Eyüp karşı karşıya gelecek. İkinci tur maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8Haziran Perşembe günü yapılacak.