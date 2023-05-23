Haber turu

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Giriş Tarihi: 23.5.2023

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GABAR DAĞI'NDA GÖVDE GÖSTERİSİ!
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Şırnak'ta düzenlenen 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası başladı. Üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık kortta gerçekleştirilen organizasyona Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den 66 sporcu katıldı. Turnuvanın açılışı dolayısıyla Gabar Dağı'nda petrol keşfi yapılan Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu mevkiinde gösteri maçı organize edildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin ile Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş gösteri maçı yaparken, karşılaşmada milli tenisçiler İlay Yörük ve Melis Sezer de raket salladı. Vali Bilgin, "Buraya eskiden maalesef terör hakimdi ama artık devletimiz tamamen bu dağlara hakim. Burası artık terör değil, petrol dağları. Bulunduğumuz saha, ülkemizin ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor" dedi.

İstanbul'daki final Polonyalı Marciniak'ın
MANCHESTER City ile Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak 2023 Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski VAR, Rumen Istvan Kovacs 4. hakem olarak görev yapacak. 42 yaşındaki Marciniak, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin- Fransa final maçını yönetmişti. Uzatmalarla birlikte 3-3 biten mücadeleyi Arjantin penaltı atışları ile kazanmıştı.

'ZORDU AMA GÜZEL BİTTİ'
SPOR Toto 1. Lig'i 2. bitirip Samsun'un ardından Süper Lig'e çıkan Rizespor'da büyük mutluluk var. Teknik direktör Bülent Korkmaz, "Hiçbir başarı, kolay gelmiyor. Futbolcu olarak çok şampiyonluk yaşadım ama teknik direktörlük kariyerimde bir ilk oldu. Güzel bir söz vardır; sabır acıdır ama yemesi tatlıdır. Başarının sırrı hep beraber olmak, aile olabilmek" dedi. 7 gol, 9 asistle zaferde büyük pay sahibi olan Benhur Keser ise "Kırılma anı Bodrum maçıydı. Geriden gelip kazandık. Ben manşet atsam 'Zordu, güzel bitti' derdim" ifadesini kullandı.

1. Lig'de gözler play-off'a çevrildi
SPOR Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu. Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği playoff etabının ilk tur karşılaşmaları 26 Mayıs Cuma günü oynanacak. 17.00'de Bodrum-Göztepe, 20.00'de Sakarya-Eyüp karşı karşıya gelecek. İkinci tur maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak.

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