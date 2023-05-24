Haber hattı

OCAK ayında Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nassr'a attığı imzayla futbol tarihinin en çok kazanan ismi olan Cristiano Ronaldo'yu para mutlu etmedi. İspanya'dan Mundo Deportivo'nun haberine göre;herhangi bir sebep olmaksızın takımdan ayrılmak isterse FIFA Oyuncu Transfer Yönetmeliği'ne göre sözleşmesindeki karşılığı tazmin etmesi gerekecek. Ronaldo'nun ismi,ve eski takımıile anılıyor. Deneyimli yıldız, sezon başına 200 milyon Euro ücret alıyor.BU yıl 69'uncu yaşını kutlayan VakıfBank, İstanbul Finans Merkezi'ndeki yeni genel müdürlük birasına taşınma heyecanını reklam filmi ile paylaştı. Torino'daki Süper Final'de Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederekulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı da filmde yer aldı. Sarı-siyahlı sporcuların 6. kez kazandığı kupayı, finansın kalbindeki yeni binaya getirdiği sahneler büyük ilgi gördü.MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, dün sarı-lacivertlilerin idmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor maçını yöneten hakem Mete Kalkavan için "Beşer olmamız gereği herkes hata yapabilir ama hatanın ötesinde yapılan şeyin kasıt olduğu düşüncesindeyim.dedi. Aradan 1 saat geçmeden Koca, "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle 38. maddeden tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.SPOR Toto 1. Lig'i ikinci tamamlayarak Süper Lig'e doğrudan çıkan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, geleceğiyle ilgili konuştu. Sözleşmesinin bittiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Ben olurum veya olmam ama Rizespor, Süper Lig'de inşallah devamlı olur. Benim tavsiyem; neyin yanlış yapıldığını geçmişten örnek alarak, doğruların uygulanmasıdır.Çok şükür bizim dediğimiz şekilde oldu ve Süper Lig'deyiz" diye konuştu.NBA'DE Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı 113-111 yenerek Batı Konferansı final serisiniNuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic; 30 sayı, 14 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaparak maça damgasını vururken 8 kezle NBA tarihinde bir play-off'ta en çok "triple double" yapan oyuncu oldu. Jokic ayrıca, konferans finalinin MVP'si ödülünü de kazandı.TFF 3. Lig'de bir üst lige çıkmak için play-off 1. tur mücadeleleri bugünkü maçlarla başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu turda,sahasındasaat 16.00'da ağırlayacak. Günün son mücadelesinde desahasındakonuk edecek. Yarın ise 16.00'da Karaman FK-Ayvalıkgücü Belediye ile 20.00'de Orduspor 1967-Kuşadası maçları var.