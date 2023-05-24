Haber hattı

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Giriş Tarihi: 24.5.2023

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Ronaldo parayla saadeti bulamadı
OCAK ayında Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nassr'a attığı imzayla futbol tarihinin en çok kazanan ismi olan Cristiano Ronaldo'yu para mutlu etmedi. İspanya'dan Mundo Deportivo'nun haberine göre; Portekizli yıldız, 2 yıl daha kontratı olmasına rağmen takımından ayrılmak istiyor. 38 yaşındaki futbolcu, herhangi bir sebep olmaksızın takımdan ayrılmak isterse FIFA Oyuncu Transfer Yönetmeliği'ne göre sözleşmesindeki karşılığı tazmin etmesi gerekecek. Ronaldo'nun ismi, Bayern Münih ve eski takımı Real Madrid ile anılıyor. Deneyimli yıldız, sezon başına 200 milyon Euro ücret alıyor.

VakıfBank'ın yeni evine sürpriz misafir
BU yıl 69'uncu yaşını kutlayan VakıfBank, İstanbul Finans Merkezi'ndeki yeni genel müdürlük birasına taşınma heyecanını reklam filmi ile paylaştı. Torino'daki Süper Final'de Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı da filmde yer aldı. Sarı-siyahlı sporcuların 6. kez kazandığı kupayı, finansın kalbindeki yeni binaya getirdiği sahneler büyük ilgi gördü.

Ankaragücü Başkanı 1 saatte disiplinde!
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, dün sarı-lacivertlilerin idmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor maçını yöneten hakem Mete Kalkavan için "Beşer olmamız gereği herkes hata yapabilir ama hatanın ötesinde yapılan şeyin kasıt olduğu düşüncesindeyim. Pazar günü, hakem Mete Kalkavan'ın Ankaragücü'ne yanlış yaptığı ve kastı olduğu tescillenmiş oldu" dedi. Aradan 1 saat geçmeden Koca, "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle 38. maddeden tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

'Ben Rizespor'a sözümü tuttum'
SPOR Toto 1. Lig'i ikinci tamamlayarak Süper Lig'e doğrudan çıkan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, geleceğiyle ilgili konuştu. Sözleşmesinin bittiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Ben olurum veya olmam ama Rizespor, Süper Lig'de inşallah devamlı olur. Benim tavsiyem; neyin yanlış yapıldığını geçmişten örnek alarak, doğruların uygulanmasıdır. Ben düştüğü zaman da takımla devam edeceğimi ve Süper Lig'e çıkaracağımı söylemiştim. Çok şükür bizim dediğimiz şekilde oldu ve Süper Lig'deyiz" diye konuştu.

Denver ilk kez NBA finalinde
NBA'DE Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı 113-111 yenerek Batı Konferansı final serisini 4-0 kazanıp tarihinde ilk kez NBA finaline yükseldi. Nuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic; 30 sayı, 14 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaparak maça damgasını vururken 8 kezle NBA tarihinde bir play-off'ta en çok "triple double" yapan oyuncu oldu. Jokic ayrıca, konferans finalinin MVP'si ödülünü de kazandı. Lakers'a, LeBron James'in 40 sayılık performansı yetmedi.

3. Lig play-off'ları bugün başlıyor
TFF 3. Lig'de bir üst lige çıkmak için play-off 1. tur mücadeleleri bugünkü maçlarla başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu turda, Belediye Kütahya sahasında Karabel Karaköprü'yü saat 16.00'da ağırlayacak. Günün son mücadelesinde de 52 Orduspor FK, sahasında Nevşehir Belediye'yi 20.00'de konuk edecek. Yarın ise 16.00'da Karaman FK-Ayvalıkgücü Belediye ile 20.00'de Orduspor 1967-Kuşadası maçları var.

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