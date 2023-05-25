Inter Academy Turkey’den Rize’ye üst düzey ziyaret

Inter Academy Turkey Rize sorumlusu ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden olan eski A Milli futbolcusu Kemalettin Şentürk, Karadeniz bölgesinde doğan ve yetişen çocukların futbolda gelişime açık olduğunu ve bu yeteneklerinin Inter felsefesi ve antrenman sistemleri ile daha da zengin bir hale geleceğini söyledi.

"FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK GELİŞİMLERİNE BÜYÜK KATKIDA BULUNACAK"

Futbol okulu çalışmalarında yeni olduklarına rağmen büyük ilerleme kaydettiklerine işaret eden Şentürk, "Inter gibi büyük bir kulübün akademisiyle çalışmak bizim için büyük bir gururdur. Eğitime gelen her bir sporcumuz ailemizin bir parçasıdır ve ona göre eğitim almaktadır. Burada sporcularımız Inter antrenman sistemleri ile yeteneklerini keşfederek fiziksel ve mental olarak gelişimlerine büyük katkıda bulunacaktır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA HIZLA TESİSLEŞME"

Karadeniz Bölgesindeki ilk şubeyi Rize'de açtıkları için büyük heyecan duyduğunu dile getiren Inter Academy Turkey Yönetici Ortağı Hüseyin Kılavuz, "Her şeyden önce Inter Academy Turkey futbol okulları kurulduğu andan itibaren büyük bir ivme yakalayarak Türkiye'nin dört bir yanında hızla tesisleşmektedir. Inter Academy Turkey futbol okullarında sporcu potansiyelimiz gittikçe artarak Inter kalitesini benimseyip, çalışma prensiplerini Inter standartlarında sürdüren sporcularımız her geçen gün Türkiye çapında aldıkları başarılarla bizleri gururlandırarak Türkiye'nin futbol okulu olarak doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir. Futbol okulumuz olarak Rize'de muhteşem bir ekiple başladık. Burada bölgede bulunan tüm potansiyel geleceğin sporcularını buraya davet ediyorum. Biz Türkiye'nin futbol okuluyuz. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Ziyarette, Inter Antrenörü Stefano Co ve Inter Academy Turkey Başantrenörü Ercan Genel Inter Academy Turkey Yurt dışı Koordinatörü Fırat Taşvur, Inter Academy Turkey Finans Sorumlusu Necati Gülsoy, Inter Academy Turkey Antrenörleri Fırat Bektaş, Mevlüt Metli, Deniz Turan ve Inter Academy Turkey Diyetisyeni Hale Aktaş da yer aldı.