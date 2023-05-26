Enes Ünal şoku! 2023 yılını kapattı

Real Betis maçında sakatlanan ve ön çapraz bağları kopan milli golcü, uzun süre sahalardan uzak kalacak
La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal'dan üzücü haber geldi. Önceki gün Real Betis maçında yere ters basıp gözyaşları içinde sahayı terk eden milli forvetin çapraz bağlarının koptuğu ve 2023 yılıiçerisinde oynamasının zor olduğu belirtildi. Bu sezon 37 maça çıkan Enes, 15 gol, 5 asistlik performans yakaladı. A Milli Takım formasından da uzak kalacak olan 26 yaşındakigolcü, Juventus ve Atletico Madrid gibidev takımların radarında bulunuyordu.