Enes Ünal şoku! 2023 yılını kapattı

a Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal'dan üzücü haber geldi. Önceki gün Real Betis maçında yere ters basıp gözyaşları içinde sahayı terk eden milli forvetinBu sezon 37 maça çıkan Enes, 15 gol, 5 asistlik performans yakaladı. A Milli Takım formasından da uzak kalacak olan