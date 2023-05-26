Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Enes Ünal şoku! 2023 yılını kapattı
Giriş Tarihi: 26.5.2023

Enes Ünal şoku! 2023 yılını kapattı

Enes Ünal şoku! 2023 yılını kapattı

Real Betis maçında sakatlanan ve ön çapraz bağları kopan milli golcü, uzun süre sahalardan uzak kalacak

La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal'dan üzücü haber geldi. Önceki gün Real Betis maçında yere ters basıp gözyaşları içinde sahayı terk eden milli forvetin çapraz bağlarının koptuğu ve 2023 yılı içerisinde oynamasının zor olduğu belirtildi. Bu sezon 37 maça çıkan Enes, 15 gol, 5 asistlik performans yakaladı. A Milli Takım formasından da uzak kalacak olan 26 yaşındaki golcü, Juventus ve Atletico Madrid gibi dev takımların radarında bulunuyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nun hakaret ettiği pazarcı Mehmet Özdemir: PKK işbirlikçileri tezgahıma gelemez
Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
SMA'lıları 'şovuna' alet eden Mansur Yavaş'a Bakan Koca'dan zor soru!
CHP'nin 'Aynı adreste kayıtlı 300 seçmen' yalanı çabuk söndü! O yer Emniyet Müdürlüğü çıktı
Sinan Oğan'dan muhalefetin linçlerine tepki: HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Biz kazanırsak Türkiye kazanır
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu! Başakşehir, uzatmalarda Ankaragücü’nü devirdi…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi PKK yanıtı: Bunu ispatlayamazsan namertsin
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Otomotiv bayilerine ceza yağdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Enes Ünal şoku! 2023 yılını kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA