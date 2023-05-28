Haber hattı

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Giriş Tarihi: 28.5.2023

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Georgina boynunda 26 milyon TL taşıdı
Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Fransa'daki Cannes Film Festivali'nde boynunda adeta bir servetle dolaştı. The Sun'da yer alan habere göre; 29 yaşındaki güzelin, Chopard imzalı taşlı kolyesinin 1.2 milyon Euro (26 milyon TL) değerinde olduğu belirtildi. Devasa büyüklükteki mücevherin 65.4 karatlık pırlantadan ve armut biçimindeki taşın da 123.4 karatlık yakuttan oluştuğu kaydedildi. Arjantinli eski modelin, 4.6 milyon Euro değerinde mücevher setinin olduğu aktarıldı.;

Filenin Efeleri, Altın Lig'e süper başladı
Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Danimarka'yı 3-0 yendi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Ay-Yıldızlı ekibimiz karşılaşmanın setleri 25-18, 25-21, 25-15'lik skorla la kazandı. Milli takımda Adis Lagumdzija 21 sayıyla en skorer isim oldu. Milliler, ikinci maçında 31 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak.

Anadolu Efes ve Kanarya çok rahat
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 104-94 yenerek seride 1-0 öne geçti. Lacivertbeyazlılarda Beaubois attığı 26 sayı ile galibiyette baş rolü oynadı. Diğer mücadelede ise Fenerbahçe Beko, evinde Tofaş'ı 93-78 mağlup ederek seride avantajı yakaladı. Kanarya'da Motley ile Şehmus 17'yer sayı üretti. İki galibiyet alan takımın adını yarı finale yazdıracağı seride ikinci karşılaşmalar 31 Mayıs'ta oynanacak.

Portekiz'de Benfica 38. kez şampiyon
Portekiz Ligi son hafta maçında Benfica ile Santa Clara karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanıp şampiyonluğunu ilan etti. Benfica'ya zaferi getiren golleri Gonçalo Ramos, Rafa Silva ve Grimaldo kaydetti. Haftayı Benfica'nın 2 puan gerisinde tamamlayan Porto, Guimaraes'i 3-0 yenmesine rağmen yetmedi. Roger Schmidt'in öğrencileri, 38. kez kupayı kazandı.

PSG'den mutlu son Messi'den rekor!
Fransa'da da şampiyonun adı belli oldu. Deplasmanda Strasbourg ile 1-1 berabere kalan PSG, bitime bir hafta kala ipi göğüsledi. Ağları havalandıran Messi 496 golle, Cristiano Ronaldo'yu (495) geride bırakarak Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok fileleri sarsan oyuncu oldu. 11. kez kupayı kazanan PSG, Saint Etienne'yi (10) geride bıraktı.

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