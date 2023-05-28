Haber hattı

Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Fransa'daki Cannes Film Festivali'nde boynunda adeta bir servetle dolaştı. The Sun'da yer alan habere göre; 29 yaşındaki güzelin, Chopard imzalı taşlı kolyesininDevasa büyüklükteki mücevherin 65.4 karatlık pırlantadan ve armut biçimindeki taşın da 123.4 karatlık yakuttan oluştuğu kaydedildi. Arjantinli eski modelin, 4.6 milyon Euro değerinde mücevher setinin olduğu aktarıldı.;Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Danimarka'yı 3-0 yendi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Ay-Yıldızlı ekibimiz karşılaşmanın setleri 25-18, 25-21, 25-15'lik skorla la kazandı.Milliler, ikinci maçında 31 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçındaLacivertbeyazlılarda Beaubois attığı 26 sayı ile galibiyette baş rolü oynadı. Diğer mücadelede iseseride avantajı yakaladı. Kanarya'da Motley ile Şehmus 17'yer sayı üretti. İki galibiyet alan takımın adını yarı finale yazdıracağı seride ikinci karşılaşmalar 31 Mayıs'ta oynanacak.Portekiz Ligi son hafta maçında Benfica ile Santa Clara karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanıp şampiyonluğunu ilan etti. Benfica'ya zaferi getiren golleri Gonçalo Ramos, Rafa Silva ve Grimaldo kaydetti. Haftayı Benfica'nın 2 puan gerisinde tamamlayan Porto, Guimaraes'i 3-0 yenmesine rağmen yetmedi.Fransa'da da şampiyonun adı belli oldu. Deplasmanda Strasbourg ile 1-1 berabere kalan PSG, bitime bir hafta kala ipi göğüsledi. Ağları havalandıran11. kez kupayı kazanan PSG, Saint Etienne'yi (10) geride bıraktı.