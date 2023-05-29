Spor camiasından mesaj: Türkiye kazandı!

Türk spor camiası, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajları gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonu, "Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu gururlu yılda, 85 milyon yurttaşımız büyük bir olgunluk ve soğukkanlılıkla demokrasiye sahip çıkmış, birlik ve beraberliğini ortaya koymuştur.Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını, ülkemizi her alanda daha da ileri seviyelere ulaştırmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.ise "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz" mesajını paylaştı.Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor, Kayserispor, Karagümrük, Kasımpaşa, Ankaragücü, İstanbulspor, Ümraniyespor, Alanyaspor, Adana Demirspor, Başakşehir, Giresunspor ve Antalyaspor da tebrik mesajı yayımladı.