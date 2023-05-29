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Giriş Tarihi: 29.5.2023

Spor camiasından mesaj: Türkiye kazandı!

Spor camiasından mesaj: Türkiye kazandı!
Türk spor camiası, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajları gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonu, "Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu gururlu yılda, 85 milyon yurttaşımız büyük bir olgunluk ve soğukkanlılıkla demokrasiye sahip çıkmış, birlik ve beraberliğini ortaya koymuştur. Kazanan ise güçlü bir demokrasi ile tüm Türkiye olmuştur. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını, ülkemizi her alanda daha da ileri seviyelere ulaştırmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. Kulüpler Birliği Vakfı ise "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz" mesajını paylaştı. Süper Lig kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor, Kayserispor, Karagümrük, Kasımpaşa, Ankaragücü, İstanbulspor, Ümraniyespor, Alanyaspor, Adana Demirspor, Başakşehir, Giresunspor ve Antalyaspor da tebrik mesajı yayımladı.

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Spor camiasından mesaj: Türkiye kazandı!
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