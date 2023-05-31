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Giriş Tarihi: 31.5.2023 21:39

Filenin Sultanları galibiyetle başladı! Güney Kore'ye set vermedik...

AA
Filenin Sultanları galibiyetle başladı! Güney Kore’ye set vermedik...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 1. Grup'taki birinci hafta ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.

2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde veren ay-yıldızlı ekip, 1. Grup'taki ilk maçında Antalya Spor Salonu'nda Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği müsabakaya her iki takım da iyi başladı.

İlk sette rakibine üstünlük kuran "Filenin Sultanları", setin sonlarına doğru 9 sayılık (11-20) farka ulaştı. Güney Kore, bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışsa da hata yapmayan ay-yıldızlılar, ilk seti 11 sayı farkla 25-14 önde bitirdi.

İkinci sete hızlı başlayan Güney Kore'nin 4 sayılık üstünlüğü sonrası farkı kapatan ve oyuna yeniden hakim olan A Milli Takım, kalan bölümde daha az hata yaptı ve ikinci seti de 25-17 üstün tamamladı.

Her iki ülkenin karşılıklı sayılar aldığı üçüncü seti ay-yıldızlılar, etkili oyunuyla 26-24, maçı da 3-0 kazandı. Milliler, ikinci maçında yarın saat 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

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Filenin Sultanları galibiyetle başladı! Güney Kore'ye set vermedik...
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