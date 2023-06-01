Filede Türkiye’nin zafer gecesi

A Milli kadın ve erkek voleybol takımlarımız, dün rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi 1.Grup'taki ilk maçında Antalya Spor Salonu'ndaGüney Kore ile karşılaştı. Setleri 25-14, 25-17 ve 26-24 kazanan Ay-Yıldızlı ekibimiz, müsabakayı 3-0 kazandı. Sultanlar, ikinci maçında bugün saat20.00'de Guidetti'nin takımı Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Filenin Efeleri ise CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde Portekiz'i 3-2 mağlup etmeyi başardı. Böylece ekibimiz, grubunda 2'de 2 yapmış oldu.