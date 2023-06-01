Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Filede Türkiye’nin zafer gecesi
Giriş Tarihi: 1.6.2023

Filede Türkiye’nin zafer gecesi

Filede Türkiye’nin zafer gecesi
A Milli kadın ve erkek voleybol takımlarımız, dün rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Antalya Spor Salonu'nda Güney Kore ile karşılaştı. Setleri 25-14, 25-17 ve 26-24 kazanan Ay-Yıldızlı ekibimiz, müsabakayı 3-0 kazandı. Sultanlar, ikinci maçında bugün saat 20.00'de Guidetti'nin takımı Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Filenin Efeleri ise CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde Portekiz'i 3-2 mağlup etmeyi başardı. Böylece ekibimiz, grubunda 2'de 2 yapmış oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti
İzmirlinin derdi: Sel, çamur, kötü koku, Tunç Soyer'in derdi: Gezi Terörü! İşte CHP'nin vatandaşa 'hizmet' anlayışı
Aslı Baykal-Uğur Dündar arasındaki kriz büyüyor: Başarısız muhalefetin tetikçisi…
28 Mayıs seçimleri sonrası 7'li koalisyon darmadağın! Büyük kriz patlak verdi
SON DAKİKA: İYİ Parti'de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti: Şahsi menfaatler amaçların önüne geçti...
Karşıyaka Belediyesi borç batağında: Tefeciye düşen arkadaşlarımız oldu!
Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi’nde gelenek bozulmadı: Şampiyon Sevilla oldu! Roma, penaltılarda kaybetti...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: CHP’li başkandan muhtara meydan dayağı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'sistem' tartışmalarına yanıt: Milletimiz son noktayı koymuştur...
ARKADAŞINA GÖNDER
Filede Türkiye’nin zafer gecesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA