Haber hattı

bu sezonki performansıyla devleri peşine takan Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer iddiası geldi.Lazio'nun oyuncuya ilgisini duyurdu. 24 yaşındaki futbolcu için devreye giren İtalyan ekibinin, Cimbom'a 15 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Aslan'ın iseistediği aktarıldı.UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olması, Galatasaray'a yaradı… Süper Lig'i lider tamamlayan ve kasasını dolduran sarı-kırmızılılar, 2019-2020 sezonunda İspanyol kulübüne sattığı orta saha oyuncusuSevilla'dan da 1 milyon Euro (22 milyon TL) bonus almaya hak kazandı.pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbinin biletleri bugün satışa çıkacak. Sarıkırmızılı kulüp, saat 11.00'den itibaren taraftarların bilet alabileceğini duyurdu.ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off'unda Pınar Karşıyaka'nın ardından diğer iki yarı finalist de belli oldu. Anadolu Efes, ilk müsabakada 104-94 yendiği Darüşşafaka'yı 2. maçta daturu geçmeyi başardı. LacivertbeyazlılardaFenerbahçe Beko ise 93-78'lik karşılaşmanın rövanşında da Tofaş'ı 98-87 yenip yarı finale çıktı ve Efes ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes 25 sayı kaydetti. Pınar Karşıyaka'nın rakibi iseSeride durum 1-1…