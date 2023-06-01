Haber hattı

LAZİO'DAN KEREM'E 15 MİLYON EURO! G.SARAY'DA bu sezonki performansıyla devleri peşine takan Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer iddiası geldi. İtalyan basınındanCorriere dello Sport, Lazio'nun oyuncuya ilgisini duyurdu. 24 yaşındaki futbolcu için devreye giren İtalyan ekibinin, Cimbom'a 15 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Aslan'ın ise 20 milyon Euro + sonrakisatıştan %20 pay istediği aktarıldı.
SARI-KIRMIZILILARA SEVİLLA PİYANGOSU SEVILLA'NIN UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olması, Galatasaray'a yaradı… Süper Lig'i lider tamamlayan ve kasasını dolduran sarı-kırmızılılar, 2019-2020 sezonunda İspanyol kulübüne sattığı orta saha oyuncusu Fernando'nun sözleşmesinde yazanmadde gereği, Sevilla'dan da 1 milyon Euro (22 milyon TL) bonus almaya hak kazandı.
DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR G.SARAY'IN pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbinin biletleri bugün satışa çıkacak. Sarıkırmızılı kulüp, saat 11.00'den itibaren taraftarların bilet alabileceğini duyurdu. 500 TL ilebaşlayan fiyatlar, 18 bin liraya kadar yükseliyor.
BASKETBOLDA DEV YARI FİNAL: EFES-F.BAHÇE
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off'unda Pınar Karşıyaka'nın ardından diğer iki yarı finalist de belli oldu. Anadolu Efes, ilk müsabakada 104-94 yendiği Darüşşafaka'yı 2. maçta da 86-84'lük skorla devirip turu geçmeyi başardı. Lacivertbeyazlılarda Micic 22, Larkin de18 sayı attı. Fenerbahçe Beko ise 93-78'lik karşılaşmanın rövanşında da Tofaş'ı 98-87 yenip yarı finale çıktı ve Efes ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes 25 sayı kaydetti. Pınar Karşıyaka'nın rakibi ise G.Saray Nef-Türk Telekom eşleşmesinin galibiolacak. Seride durum 1-1…