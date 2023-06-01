Harikasın Merve!

Milli sporcularımız her branşta madalyadan madalyaya koşarken, son zaferimiz Azerbaycan'da geldi. Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Merve Dinçel, 49 kiloda altın madalya kazandı. İkinci turda ferdi mücadele eden Elizaveta Ryadninskaya, üçüncü turda da Suudi Arabistanlı Danya Ali Abutaleb'i mağlup edip çeyrek finale yükselen 24 yaşındaki sporcumuz,da yenip finale çıktı. Bu turda ise rakibi son olimpiyat şampiyonuydu… Taylandlı Panipak Wongpattanatik ile kozlarını paylaşan Merve, gücünü gösterdi ve rakibini mağlup edip dünya şampiyonu unvanını aldı.