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Giriş Tarihi: 1.6.2023

Harikasın Merve!

Harikasın Merve!

Azerbaycan’daki organizasyonda 49 kiloda finale çıkan ve son olimpiyat şampiyonuşampiyonu Taylandlı Wongpattanakit ile karşılaşan 24 yaşındaki sporcumuz, rakibini eleyerek altın madalyaya ulaşmayı başardıulaşmayı

Milli sporcularımız her branşta madalyadan madalyaya koşarken, son zaferimiz Azerbaycan'da geldi. Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Merve Dinçel, 49 kiloda altın madalya kazandı. İkinci turda ferdi mücadele eden Elizaveta Ryadninskaya, üçüncü turda da Suudi Arabistanlı Danya Ali Abutaleb'i mağlup edip çeyrek finale yükselen 24 yaşındaki sporcumuz, Kazak Botakoz Kapanova ve İspanyol Adriana İglesias'ı da yenip finale çıktı. Bu turda ise rakibi son olimpiyat şampiyonuydu… Taylandlı Panipak Wongpattanatik ile kozlarını paylaşan Merve, gücünü gösterdi ve rakibini mağlup edip dünya şampiyonu unvanını aldı. Genç tekvandocumuz, geçtiğimiz yıl da Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabartmıştı.

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Harikasın Merve!
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