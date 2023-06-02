eSüper Lig’de de şampiyon G.Saray

Futbol Federasyonu'nun düzenlediği ve Spor Toto Süper Lig takımlarının yer aldığıRakibi Trabzonspor'u Büyük Final'de 3-1, Reset Bracket'ta 3-2'lik skorla yenen Galatasaray, Türkiye'de düzenlenen ilk resmi eSüper Lig'in ilk kupasını kaldıran takım oldu. Galatasaray'ın oyuncusu Kaan Tüzün, eSüper Lig kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher'in elinden aldı. Türkiye'de ilk kez bu yıl resmi olarak düzenlenen eSüper Lig'in şampiyonu Galatasaray, 200 bin TL ödülün sahibi oldu.