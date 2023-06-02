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Giriş Tarihi: 2.6.2023 13:18

Filenin Sultanları 3'te 3 peşinde!

AA
Filenin Sultanları 3’te 3 peşinde!

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ilk haftasında Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Takımı, üçüncü maçında yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İlk haftası Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya iyi başlayan "Filenin Sultanları", yarın saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak İtalya mücadelesini de kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Başantrenör Daniele Santarelli ile 2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde veren ve ilk iki maçını kazanan milli takım, puan cetvelinde zirvede yer alıyor.

"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'daki son maçında ise 4 Haziran Pazar günü ABD ile saat 20.00'de karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya etabından sonra ligin ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'da, üçüncü haftada 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.

Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde 16 ekip arasında ilk 8 sırayı elde edecek takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de de üçüncülük elde etti.

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Filenin Sultanları 3'te 3 peşinde!
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