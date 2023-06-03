Haber hattı

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Giriş Tarihi: 3.6.2023

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Süper Lig'de kritik cumartesi!
SÜPER Lig'de G.Saray şampiyon olurken, düşme hattında Bitexen Giresunspor ve Ankaragücü'nün bugün rakipleriyle oynayacağı maçlar kritik önem arz ediyor. 34 puanla 16'ncı sırada bulunan Karadeniz ekibi, Ümraniyespor'a konuk olacak. Giresunspor, mağlup olması halinde lige veda edecek. Bu karşılaşmanın berabere ya da yeşil-beyazlı takımın üstünlüğüyle bitmesi durumunda kümede kalma savaşı son haftaya kalacak. 39 puanlı 13. basamaktaki Ankaragücü, Kayseri'ye konuk olacak. Başkent temsilcisi, puan aldığı takdirde kalmayı garantileyecek. 14'üncü Antalya ve 15'inci İstanbul ise hükmen 3 puan alacak.

F.Bahçe'yi deviren FOMGET şampiyon
TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon, play-off finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 mağlup eden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET oldu. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçın normal süresi 1-1 bitti. Uzatmalarda ise Başkent ekibinden Armisa Kuc, hat-trick yaparak sonucu belirleyen isim oldu. Böylece FOMGET, ligdeki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Kupasını da Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile TFF Başkan Vekili ve Kadın Futbolu Sorumlusu Nüket Küçükel Ezberci'nin elinden aldı. Maçın oyuncusu ödülü ise Fenerbahçe'den Alice Kusi ve Coleman'a verildi.

Çağlar'ın yeni adresi Atletico Madrid
BEŞ sezondur Leicester City'de oynayan ve sözleşmesinin sonuna gelen milli stoper Çağlar Söyüncü, yeni sezonda İspanya'nın yolunu tutacak. La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 27 yaşındaki futbolcunun takımlarına katılacağını açıkladı. Çağlar'ın savunmayı güçlendireceğine inandığını söyleyen Simeone, "Çağlar, gelecek sezon aramızda olacak. Çağlar'ın dışında Uruguaylı stoper Mourino'yu da sezon öncesinde izleyip test edeceğiz. Onun hakkında da iyi şeyler duyduk" dedi. 27 yaşındaki Çağlar, Leicester'da çıktığı 132 maçta 4 gol kaydederken İngilitere'de 1'er kez Federasyon Kupası ve FA Cup şampiyonlukları yaşadı.

Gözler Sapanca'da
DOKUZUNCUSU düzenlenecek Sapanca Ultra Maratonu, bugünkü etkinliklerle start alıp yarın sona erecek. NG SAPANCA'nın destekçisi olduğu ve 12 ülkeden bin 250 katılımcının sahne alacağı ve organizasyonun yüzde3 5'ini kadın sporcular oluşturacak. Maraton "6K Şirketler kapışıyor, 6K Plus, 6K Sapanca Gölü koşusu, 13K Sapanca Doğa koşusu, 21K Sapanca Patika koşusu, 40K Sapanca Orman koşusu ve 60K Sapanca Ultra koşusu" olmak
üzere 7 farklı parkurdan oluşuyor. Yarışmacılar, Sapanca Gölü'nden start alacak ve yine aynı yerde finish yapacak.

Beyoğlu avantajı kaptı
TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçında Beyoğlu Yeni Çarşı, sahasında Efeler 09'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü, 28. dakikada Murat Can Bölükbaşı kaydetti. Eşleşmede bir üst tura çıkacak takımın belirleneceği rövanş müsabakası, 7 Haziran Çarşamba günü Aydın'daki Adnan Menderes Stadı'nda oynanacak.

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