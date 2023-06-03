Haber hattı

SÜPER Lig'de G.Saray şampiyon olurken, düşme hattında Bitexen Giresunspor ve Ankaragücü'nün bugün rakipleriyle oynayacağı maçlar kritik önem arz ediyor. 34 puanla 16'ncı sırada bulunan Karadeniz ekibi, Ümraniyespor'a konuk olacak.Bu karşılaşmanın berabere ya da yeşil-beyazlı takımın üstünlüğüyle bitmesi durumunda kümede kalma savaşı son haftaya kalacak. 39 puanlı 13. basamaktaki Ankaragücü, Kayseri'ye konuk olacak.TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon, play-off finalindeAlsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçın normal süresi 1-1 bitti. Uzatmalarda ise Başkent ekibinden, hat-trick yaparak sonucu belirleyen isim oldu. BöyleceKupasını da Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile TFF Başkan Vekili ve Kadın Futbolu Sorumlusu Nüket Küçükel Ezberci'nin elinden aldı. Maçın oyuncusu ödülü ise Fenerbahçe'den Alice Kusi ve Coleman'a verildi.BEŞ sezondur Leicester City'de oynayan ve sözleşmesinin sonuna gelen milli stoper Çağlar Söyüncü, yeni sezonda İspanya'nın yolunu tutacak. La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörüÇağlar'ın savunmayı güçlendireceğine inandığını söyleyen Simeone,Çağlar'ın dışında Uruguaylı stoper Mourino'yu da sezon öncesinde izleyip test edeceğiz. Onun hakkında da iyi şeyler duyduk" dedi. 27 yaşındaki Çağlar, Leicester'da çıktığı 132 maçta 4 gol kaydederkenDOKUZUNCUSU düzenlenecek Sapanca Ultra Maratonu, bugünkü etkinliklerle start alıp yarın sona erecek.ve 12 ülkeden bin 250 katılımcının sahne alacağı ve organizasyonun yüzde3 5'ini kadın sporcular oluşturacak. Maraton "6K Şirketler kapışıyor, 6K Plus, 6K Sapanca Gölü koşusu, 13K Sapanca Doğa koşusu, 21K Sapanca Patika koşusu, 40K Sapanca Orman koşusu ve 60K Sapanca Ultra koşusu" olmaküzere 7 farklı parkurdan oluşuyor.TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçında Beyoğlu Yeni Çarşı, sahasındaKarşılaşmanın tek golünü, 28. dakikadakaydetti. Eşleşmede bir üst tura çıkacak takımın belirleneceği rövanş müsabakası, 7 Haziran Çarşamba günü Aydın'daki Adnan Menderes Stadı'nda oynanacak.