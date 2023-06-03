Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET oldu

İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmanın 8. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen Fenerbahçe Petrol Ofisi atağında ceza sahası içinde Ovdiychuk'un müdahalesiyle Marcano'nun yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Cansu Tiryaki penaltı kararı verdi. Atışı 9. dakikada kullanan Coleman'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu. 90+5. dakikada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Ümran'la sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Daha sonra ani gelişen Fenerbahçe Petrol Ofisi atağında Kyremeh'in şutunda top direkten oyun alanına döndü. Oyun durduktan sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine Fenerbahçe Petrol Ofisi ceza sahası içindeki pozisyonu tekrar inceleyen hakem Cansu Tiryaki, Ecem Cumert'in topa elle müdahale ettiğine kararı verdi ve beyaz noktayı gösterdi. Atışı 90+8. dakikada kullanan Apanashchenko, skoru 1-1 yaptı.

NORMAL SÜRE 1-1 BİTTİ

Müsabakanın norma süresi 1-1 eşitlikle geçildi. 94. dakikada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET öne geçti. Ümran'ın pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Kuç'un vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1. 107. dakikada Başkent temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Tuğba Karataş'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kuç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. 109. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Coleman, attığı sert şutla farkı 1'e indirdi: 3-2. 114. dakikada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET farkı tekrar 2'ye yükseltti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta penaltı noktası yakınında topa yükselen Kuç'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-2. Müsabakanın 90+3. dakikasında ilk sarı kartını gören Ecem Cumert, 95. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sezonu şampiyon tamamladı.

KUPALARINI TÖRENLE ALDILAR

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'li sporcular, coşkularını kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı. Sahada oluşturulan platformda yapılan törende maçın hakemlerine plaket, finalist Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne şilt, futbolcularına ve teknik heyetine madalya verildi. Fenerbahçeli oyuncuların ve taraftarların alkışlarıyla platforma çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'li futbolcular, ilk önce madalyalarını aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şampiyonluk kupasını törene kedisiyle çıkan Selda Akgöz ve Daria Apanashchenko'ya verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'li futbolcular daha sonra kupayı kaldırdı.

20 YILDIR TÜRK SPORUNUN HER ALANINDAYIZ

Maçın ardından konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 20 yıldır Türk sporunun her alanında var olmaya özen gösterdiklerini belirterek, kadın futboluna verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Erkan, "Bu doğrultuda fırsat eşitliğine, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz. Her alanda yürüttüğümüz 'Toplumsal Eşitlik Hareketi' ile kadınların sporda da varlığını güçlendirmek için desteklerimizi sürdürüyoruz. Onların başarılarını görmek hepimizi gururlandırıyor. Sezon boyunca kadın futbolcuların vermiş olduğu mücadeleden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finale kalan iki takımı da tebrik ediyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i şampiyonluk başarısından dolayı gönülden kutluyorum" dedi.

MUHARREM KASAPOĞLU'DAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i kutladı. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, İzmir'de oynanan play-off finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni uzatma bölümünde 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i tebrik ederek, şunları kaydetti: "Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirveyle taçlandıran kırmızı-beyazlı ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ile teknik ekip olmak üzere, yönetimini ve camiasını kutluyorum. Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni de finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."