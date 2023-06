Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, görevini yeni Bakan Osman Aşkın Bak’a bıraktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yeni kabinede görev alan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan görevi resmen devraldı.

'YENİ BİR YAPILANMA ORTAYA KOYDUK'

Devir teslim töreninde konuşan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu şunları söyledi: "Bakanlık teşkilatımızda yeni bir yapılanma ortaya koyduk. Değişime direnç oldu mu, oldu. Bunu birlikte aştık. Ne yaptıysak beraber yaptık. Bu bir mevki değişimi. Bizler hep birlikte aynı takımın oyuncusuyuz. Aynı yola baş koyup aynı istikamete yönelmişiz. Bugün mevkileri değiştiriyoruz. İnancımızı, motivasyonumuzu ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu yol, kutlu yola baş koyanların yolu. Takım ruhuyla hareket ettik. Kabine üyesi tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tesisleşme açısından ülkemizin hiçbir bölgemizi ayırmadık. Ülkemizin 81 ilinde, ilçelerinde, mahallelerinde bu bayrağı taşıyan her arkadaşımıza ilelebet minnet duyacağım. Tarih her şeyi yazar. Güzeliyle çirkiniyle yazar. Bu şanlı bayrak bu ülkede her daim en yükseklerde dalgalanacak. İnşallah bugün bu törenle birlikte bu mücadele daha da hızlanacak. Rabbim sizi tüm fesatlardan tüm kötülüklerden korusun. Ben sizleri gönülden seviyorum, haklarınızı helal ediniz. Bu maratonu koşmaya devam edeceğiz."

Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Osman Aşkın Bak'a devretti | Video

OSMAN AŞKIN BAK: "SN. BAKAN OLİMPİYATLARDA ÇITAYI YÜKSELTTİ"

Gençlik ve Spor Bakanı görevini devralan Osman Aşkın Bak ise şu sözleri söyledi: "Sayın bakanıma teşekkür ediyorum. Kendisiyle bir abi-kardeş gibi çalıştık. Arkadaşlarımız güzel işler yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türkiye tesislerde dünyada sayılı ülkeler arasına girdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanından tüm kademesine kadar deprem bölgesinde çok güzel işler yaptılar. Tekrar kendilerini tebrik ederim. Sayın bakanım Olimpiyatlarda çıtayı yükselttiniz. Madalyalar çok önemli başarılardı. Sayın bakanımız bu işlere çok güzel yön verdi. 5 yılda güzel işler yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız sporcularımızın her zaman yanında olan bir lider. Stratejik olarak bize yön veriyor. Türkiye yüzyılının ilk kabinesinde göreve getirildim. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kendisinin ne kadar karizmatik bir dünya lideri olduğunu gördüm. Böylesi bir lidere sahip olduğumuz için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Yeni kabinedeki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Biz de bu bayrağa daha yükseğe taşımaya çalışacağız. Hedefler çok güzel. Çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. Önemli bir çalışma ortamı olacak."