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Giriş Tarihi: 6.6.2023

Spor turu

Spor turu
Efes, son üçlükle eşitledi!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, F.Bahçe Beko'yu 92-90 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Karşılaşmaya iyi başlayan Kanarya, ilk çeyreği 25-16, devreyi de 45-40 önde bitirdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan lacivert-beyazlılar, 3. periyodu 65-61 üstün tamamladı. Son bölümlerde büyük çekişme yaşanırken, bitime 6 saniye kalan Nigel Hayes yaptığı smaçla F.Bahçe'yi 90-89 öne geçirdi. Ancak pes etmeyen Efes, Will Clyburn'ün son saniye üçlüğü ile 92-90 kazanıp zafere uzandı. Serinin üçüncü maçı yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

50 BİNE MAÇI SATIN!
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bölgesel Amatör Lig'de Torbalıspor ile Çeşme Bld. arasında oynanan play-out mücadelesi öncesinde şikeye teşebbüs edildiği ses kaydıyla belirlendi. Maçı satmaları için Torbalıspor oyuncuları Şamil Ünal ile Durmuş Eroğlu'na 50'şer bin lira teklif eden menajer Ömer Bedioğlu hakkında açılan davada 3 yıla kadar hapsi istendi. Kazanan takımın BAL'da oynamaya devam edeceği maçta 1-0 Çeşme Bld. galip gelirken, bu şike davası sonrası TFF'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
CEYHAN TORLAK

EROL BULUT IMZAYI ATTI
BIR dönem Fenerbahçe'de de görev alan Erol Bulut, İngiliz ekibi Cardiff City'nin teknik direktörlüğüne getirildi. Son olarak Gaziantep FK'da çalışan 48 yaşındaki hoca, dün düzenlenen törenle resmi imzayı attı. Championship'te mücadele eden Cardiff City geçtiğimiz sezonu küme düşme hattının hemen üstünde 21. sırada tamamlamıştı.

HER ŞEY DEPREMZEDELER İÇİN
2014'TE Olimpik Anneler projesini başlatan P&G Türkiye, destek verdiği sporcu ve anne sayısını 36'ya yükseltti. Projenin 10. yılına 1 kala "Umutla Paris 2024" için hazırlanan P&G, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü deprem bölgesine taşıyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile spor okulu açılacak. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, düzenlenen basın toplantısında, "TMOK iş birliği ile Gaziantep'te açacağımız spor okulu ile çocuklara bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bir hayat için fırsat eşitliği sunmuş olacağız. Başlatacağımız kampanya ile tüketicilerimizin de bu programa destek olmasını sağlayacağız" dedi.

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