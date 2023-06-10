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Giriş Tarihi: 10.6.2023 21:01

"Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışlarının ilk gün etapları tamamlandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Road Race Kırıkkale 2.2 bisiklet yarışlarının ilk gün etapları tamamlandı

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen "Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışının, "elit erkekler" 142 kilometre ve "genç erkekler" 100 kilometre etapları sona erdi.

Millet Bahçesi önünden başlayan ve aynı yerde tamamlanan yarışlarda, elit erkekler kategorisinde Yunanistanlı sporcu Nikiforos Arvanitou birinci, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Burak Abay ikinci, Spor Toto CYCLİNG TEAM sporcusu Ahmet Örken de üçüncü oldu.

Genç erkekler etabını ise Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Serdar Gedik birinci, Bulgaristanlı sporcu Radostin Zlatev ikinci, Taşkent Spor Kulübünden İbrahim Hamdi Şekerci üçüncü tamamlandı.

Sporcuların madalyaları Vali Yardımcısı Mehmet Soylu, kaymakamlar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön tarafından verildi.

"Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde" mottosuyla düzenlenen organizasyonda, yarın "elit erkekler" 164 kilometre ve "genç erkekler" 116 kilometre yol yarışları koşulacak, saat 10.30'da ise halk turu yarışı da yapılacak.

Genç erkekler etabı birincisi Serdar Gedik, gazetecilere, etabın çok zorlu geçtiğini belirterek, bitişin çok güzel olduğunu söyledi. Başarısını yarınki yarışta da korumaya çalışacağını aktaran Gedik, hedefinin yine birincilik olduğunu dile getirdi.

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"Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışlarının ilk gün etapları tamamlandı
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