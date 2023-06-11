Haber hattı

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Giriş Tarihi: 11.6.2023

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Anadolu Efes'in rakibi P. Karşıyaka
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisinin dördüncü maçında Türk Telekom'u 94-90 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seride 3-1 öne geçerek 8 yıl sonra adını finale yazdırdı ve Anadolu Efes'in rakibi oldu. P. Karşıyaka'da 5 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, Delgado ile McCollum 21'er sayı kaydetti. Türk Telekom'un en skorer ismi ise yine 21 sayı ile Jerian Grant oldu. Final serisinin ilk maçı 13 Haziran salı günü oynanacak.

Fransa'nın kraliçesi unvanını korudu
Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek, finalde Çek Karolina Muchova'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. Paris'teki finalde dünya 1 numarası Swiatek, ilk seti 6-2 kazandıktan sonra ikincisinde 3-1 öndeyken rüzgârını yitirerek seti de 7-5 kaybetti. 22 yaşındaki raket 3. sette 2-0 geriye düşse de 3 servis kırıp seti 6-4 kazanarak zafere ulaştı. Swiatek, Roland Garros'ta üst üste 2, toplamda ise 3. şampiyonluğunu ilan etti.

Orkun Kökçü 30 milyon Euro'ya Benfica'da
Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord ile lig şampiyonluğu yaşayan Orkun Kökçü, Benfica ile sözleşme imzaladı. Portekiz ekibi, milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Portekiz basını, Benfica'nın, bu transfer için Feyenoord'a 25 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyeceğini öne sürdü. Sözleşmede ayrıca sonraki satıştan yüzde 25 pay maddesi olduğu aktarıldı. Benfica bu sezon ligi şampiyon alarak tamamlamıştı.

Diaz, R. Madrid'le 2027'ye kadar uzattı
La Liga ekibi Real Madrid, 3 sezondur kiralık olarak Milan forması giyen İspanyol futbolcu Brahim Diaz'ın takıma geri döndüğünü ve sözleşmesinin de 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. 23 yaşındaki on numara, Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve Çizme temsilcisiyle İtalya Ligi şampiyonluğu kazanırken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı göstermişti. Genç isim, Milan ile bu sezon 33 lig, 10 Şampiyonlar Ligi, 1 İtalya Kupası ve bir de İtalya Süper Kupası olmak üzere toplam 45 maçta 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

G.Saray'a kötü haber!
Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Youri Tielemans, elden kaçtı. Belçikalı orta saha, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile sözleşme imzaladı. Teknik direktör Okan Buruk'un da bizzat ismini verip kadrosunda görmek istediğini söylediği 26 yaşındaki futbolcu, tercihini yine Ada'dan yana kullandı. Küme düşen Leicester'da toplam 195 maça çıkan Tielemans 28 gol atıp 26 asist yaptı.

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