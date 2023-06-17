Haber turu

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Giriş Tarihi: 17.6.2023

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ADANA DEMIR'DE GUTI SESLERI
MONTELLA'NIN ayrılmasıyla arayışlara başlayan Adana Demirspor, teknik adamlık için sürpriz bir ismi gündemine aldı: Guti Hernandez… Mavi Şimşekler, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan İspanyol hocayı istiyor. 46 yaşındaki futbol adamı, aktif olarak 3 yıldır görev yapmıyor.

İSVIÇRE 26 YAŞINDAKI MADER'E AĞLIYOR!
İSVIÇRE, genç bisikletçi Gino Mader'in ani ölümüyle sarsıldı. İsviçre Bisiklet Turu'nda Bahreyn Victorious takımı adına yarışan 26 yaşındaki sporcu, önceki gün 5. etapta yaptığı kaza sonrası ağır yaralandı. Mader'in, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

CAN, ANADOLU EFES'E
BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, başantrenör Erdem Can'la yollarını ayırdı. 42 yaşındaki koçun, Ergin Ataman'ın yerine Anadolu Efes'in başına geçmesi bekleniyor. Can, bu sezon gösterdikleri performanslarla dikkat çeken Telekom'un önemli parçaları Tyrique Jones ve Erkan Yılmaz'ı da istiyor.

VAKIFBANK'A C VITAMINI
GUIDETTI'NIN çalıştırdığı VakıfBank, kadrosuna yeni bir pasör kattığını açıkladı. Sarı-siyahlılar, 21 Ocak 2000 doğumlu Hollandalı oyuncu Sarah van Aalen ile anlaşma sağladı. Kariyerine VV Trivos Wijchen'de başlayan 23 yaşındaki sporcu, daha sonra Talentteam Papendal, Sliedrecht Sport, USC Münster ve SC Potsdam formaları giydi.

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