Haber turu

MONTELLA'NIN ayrılmasıyla arayışlara başlayan Adana Demirspor, teknik adamlık için sürpriz bir ismi gündemine aldı:Mavi Şimşekler, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan İspanyol hocayı istiyor. 46 yaşındaki futbol adamı, aktif olarak 3 yıldır görev yapmıyor., genç bisikletçi Gino Mader'in ani ölümüyle sarsıldı. İsviçre Bisiklet Turu'nda Bahreyn Victorious takımı adına yarışan 26 yaşındaki sporcu, önceki gün 5. etapta yaptığıMader'in, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, başantrenör Erdem Can'la yollarını ayırdı. 42 yaşındaki koçun,Can, bu sezon gösterdikleri performanslarla dikkat çeken Telekom'un önemli parçalarıve'ı da istiyor.GUIDETTI'NIN çalıştırdığı VakıfBank, kadrosuna yeni bir pasör kattığını açıkladı. Sarı-siyahlılar, 21 Ocak 2000 doğumluKariyerine VV Trivos Wijchen'de başlayan 23 yaşındaki sporcu, daha sonra Talentteam Papendal, Sliedrecht Sport, USC Münster ve SC Potsdam formaları giydi.