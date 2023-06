Mete sadece benim değil tüm Türkiye’nin evladı

Metin Gazoz;Milli takımakadar yükseldi,antrenör ve yöneticiolarak bu spora hizmetetmeye devam ediyor.Türk okçuluk tarihine veTürk sporuna olimpiyatşampiyonubir sporcu yetiştirmebaşarısını gösterenMetin Gazoz'u bizde 'Babalar Günü'ndebabalık sıfatıyla konukettik. Gururlu baba bir itiraflabaşladı sözlerine:Herkesin en değerli varlığı evladıdır. AmaÇocuğun düşmesine izin vermeli ama kolunun kırılmasına izin vermemeliyiz.. 'Hocam benim dönemimde böyle ortamlar yoktu. Ailem spor yapmama izin vermemişti, oğlum ya da kızım yapsın' diyen çok ebeveyn var. Tamam da o çocuk ne istiyor önemli olan bu. Mete çok iyi bir masa tenisi oynayabilir. Basketbolda iyidir. Ama okçulukta gelişti.Mete zayıf gözükür ama çok kuvvetlidir. Ok güçle kuvvetle atılmaz. Teknikle atılır. Spor bilimi için güçle bağdaştırdık hep. Ülke olarak spor bilimini keşfettik.İdealist bir çocuk. Aynı zamanda çok şefkatli… O nedenle düşünceli ve verici bir baba olur. Çocuğunun fikirlerine önem veren bir baba olur.Ben sporcu olduğum dönemde 2004 Olimpiyat seçmeleri için Atina'ya gittiğimde ilk 3'e girmem gerekiyordu. Fakat kendimi orada göremedim.O günden sonra bu benim hayatımı da değiştirdi. Mete'ye de her defasında bu tecrübemi anlattım.nasihatinde bulundum.İşte Mete o yüzdendiyebilme cesaretini gösterdi. Ve hayatının birçok aşamasında hedeflerine ulaşma açısında bu öğüdü aklına yazdı. Mete'yi ilk kez 2007'de Türkiye Şampiyonası'na götürdüm. Orada 10'uncu oldu. Çok üzüldü. Ona,Ben sporcuydum ama oğlumun okçu olacağını hayal etmedim. Kucağıma aldığımda gülümsüyordu. Gülen bir çocuktu. Bana Mete'yi soran herkese; 'Sağlıklı, vatana millete hayırlı bir evlat olsun' derdim.Ailesi olarakartık biz onunhayatına göre şekilalmak, planlarımızıonagöre yapmakzorundayız.Çünkü osadecebenimdeğil,yaşadığıbüyük başarıdansonra tümTürkiye'nin evladı.Benim birde kızım var. O da okçuluk sporuylauğraşıyor. Onun da dünyaşampiyonalarında dereceleri var.Mete kadar büyük bir sporcuolur mu bilmiyorum amademiyoruz. Mete ona hep destekolur. Aralarında 7 yaş var.Mete'nin desteğiçok büyük. TokyoOlimpiyatları'ndansonraCumhurbaşkanımızındavetlisiolarakKülliye'yegittik.Melisaoradakiortamı görünce,"Güzelmiş,ben de olimpiyatşampiyonu olayım"dedi mesela.Mete şampiyon olunca tüm hayatı değişti.Konuşmasına, kıyafetine her şeye dikkat etmesi gerek. Şampiyon olmadan önce kıyafet almaya gittik. Spor ayakkabının en pahalısını aldım.Mete çok kitap okur, hem genel kültür için hem de konuşmasını düzeltsin diye.Çocuklar sizi kopyalar.Baba Metin Gazoz, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye okçuluk branşındaki ilk altın madalyayı kazandıran oğlu Mete'nin başarı yolculuğunu ise şöyle özetledi: "Ok yaydan çıktı bir kere diyoruz, ya hak diyoruz, kısmet diyoruz ya bunu biz Rio'da gördük.Rüzgârı yendiğin zaman şampiyon oluyorsun."