Mete sadece benim değil tüm Türkiye’nin evladı

Türk sporuna olimpiyat şampiyonu bir okçu yetiştiren Metin Gazoz’la ‘BABALAR GÜNÜ’ sohbeti: "Sporcu olmama rağmen, onu ilk kucağıma aldığımda okçu olacağını hayal etmemiştim ama söylediğim tek şey vardı; vatanına, milletine hayırlı olsun." "Artık Metin'in oğlu Mete Gazoz değil, Mete'nin babası Metin Gazoz deniyor. Sadece benim değil, tüm Türkiye'nin evladı. Bu büyük gurur."
Metin Gazoz; yaklaşık 40yıldır okçuluksporununiçinde. Milli takımakadar yükseldi,antrenör ve yöneticiolarak bu spora hizmetetmeye devam ediyor.Ama bu vasıflarının yanındaartık en büyük gurur vesilesi'Mete Gazoz'un babası'olmak. Türk okçuluk tarihine veTürk sporuna olimpiyatşampiyonubir sporcu yetiştirmebaşarısını gösterenMetin Gazoz'u bizde 'Babalar Günü'ndebabalık sıfatıyla konukettik. Gururlu baba bir itiraflabaşladı sözlerine: "Mete,yaşadığı büyük başarı sonrasıartık sadece benim oğlum değil,tüm Türkiye'nin evladı."
AİLE EĞİTİMİ VERECEK SEÇİM ÇOCUKTA OLACAK Başarısı olimpiyat altınıile taçlanmış bir sporcu, birçocuk nasıl yetiştirilir?
Herkesin en değerli varlığı evladıdır. Ama aşırı koruyucutavır, çocuğun kişiliğinde sorunyaratıyor. Çocuğun düşmesine izin vermeli ama kolunun kırılmasına izin vermemeliyiz. Dünyanın sadece oçocuğun etrafındadöndüğünü hissettirmeyeçalışıyoruzama gerçeko değil. 'Hocam benim dönemimde böyle ortamlar yoktu. Ailem spor yapmama izin vermemişti, oğlum ya da kızım yapsın' diyen çok ebeveyn var. Tamam da o çocuk ne istiyor önemli olan bu. Mete çok iyi bir masa tenisi oynayabilir. Basketbolda iyidir. Ama okçulukta gelişti. Eğitimi aileverecek ama seçimhakkı çocukta olacak. Mete zayıf gözükür ama çok kuvvetlidir. Ok güçle kuvvetle atılmaz. Teknikle atılır. Spor bilimi için güçle bağdaştırdık hep. Ülke olarak spor bilimini keşfettik.
DÜŞÜNCELİ BİR BABA OLUR Mete bir gün nasılbir baba olur?
İdealist bir çocuk. Aynı zamanda çok şefkatli… O nedenle düşünceli ve verici bir baba olur. Çocuğunun fikirlerine önem veren bir baba olur.
'YAPACAĞINA ÖNCE SEN İNAN' DİYORUM Bir baba olarak oğlunuza en büyüknasihatiniz nedir?
Ben sporcu olduğum dönemde 2004 Olimpiyat seçmeleri için Atina'ya gittiğimde ilk 3'e girmem gerekiyordu. Fakat kendimi orada göremedim. Nasılgidiyor diye soranlara ilk 10'a girsemyeter demiştim. Avrupa Kupası seçmesibittiğinde ben ilk 10'daydım. O günden sonra bu benim hayatımı da değiştirdi. Mete'ye de her defasında bu tecrübemi anlattım. Ona; her işinde nehedefliyorsançekinmedensöyleyeceksin nasihatinde bulundum. Olimpiyatagidemeyebilirsin,ya da gittiğindegönlündekinidillendirmediğinsürecebaşarılıolmaşansınyok.Çünkü önce o hedefe sen inanacaksındemiştim. İşte Mete o yüzden "Tokyo'da birinci olacağım" diyebilme cesaretini gösterdi. Ve hayatının birçok aşamasında hedeflerine ulaşma açısında bu öğüdü aklına yazdı. Mete'yi ilk kez 2007'de Türkiye Şampiyonası'na götürdüm. Orada 10'uncu oldu. Çok üzüldü. Ona, "Acele etme, yavaş yavaş ilerleyeceksin.Hedeflediğin 1 numaraya ulaşacaksın,seni bir numaradan kimseindiremeyecek" dedim. Sonrasınızaten hep birlikte yaşıyoruz.
KUCAĞIMA ALDIĞIMDA GÜLÜMSÜYORDU Mete'yi ilk kucağınızaaldığınızda bugünlerihayal etmiş miydiniz?
Ben sporcuydum ama oğlumun okçu olacağını hayal etmedim. Kucağıma aldığımda gülümsüyordu. Gülen bir çocuktu. Bana Mete'yi soran herkese; 'Sağlıklı, vatana millete hayırlı bir evlat olsun' derdim.
BAŞARININ GURURUNU DOYASIYA YAŞIYORUM Bir şampiyonun babası olmaknasıl bir duygu? Dahaönce de belirttiğim gibiMetin'in oğlu Mete demiyorlar,Mete'nin babası Metin Gazozolarak anılıyorum. Ailesi olarakartık biz onunhayatına göre şekilalmak, planlarımızıonagöre yapmakzorundayız.Çünkü osadecebenimdeğil,yaşadığıbüyük başarıdansonra tümTürkiye'nin evladı.Bir baba olaraksadece bunungururunu yaşıyorum. Benim birde kızım var. O da okçuluk sporuylauğraşıyor. Onun da dünyaşampiyonalarında dereceleri var.Mete kadar büyük bir sporcuolur mu bilmiyorum ama "Abinatıyor, senin de atman lazım"demiyoruz. Mete ona hep destekolur. Aralarında 7 yaş var.Mete'nin desteğiçok büyük. TokyoOlimpiyatları'ndansonraCumhurbaşkanımızındavetlisiolarakKülliye'yegittik.Melisaoradakiortamı görünce,"Güzelmiş,ben de olimpiyatşampiyonu olayım"dedi mesela. Çocuklaryaşananlardan etkileniyorve bu çizecekleri yolu etkiliyor.
BİRİNİN DESTEĞİ YETMEZ
Mete şampiyon olunca tüm hayatı değişti. Artık bir şampiyongibi hareket etmesi, bu yoldayürüyeceklere örnek olmasıgerek. Konuşmasına, kıyafetine her şeye dikkat etmesi gerek. Şampiyon olmadan önce kıyafet almaya gittik. Spor ayakkabının en pahalısını aldım. 'Babaçok pahalı' dedi. "Oğlum dedim,bundan sonra senin kıyafetin,giyimin, kuşamın insanlarınörnek alacağı şekilde olmalı." Mete çok kitap okur, hem genel kültür için hem de konuşmasını düzeltsin diye. Anne-babalarevde kitap okusunlar. Çocuklar sizi kopyalar. Sadece anneya da babanın desteği olmaz.İkisi birden destek olacak.
RÜZGÂRI GÖREBİLDİĞİNDE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU
Baba Metin Gazoz, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye okçuluk branşındaki ilk altın madalyayı kazandıran oğlu Mete'nin başarı yolculuğunu ise şöyle özetledi: "Ok yaydan çıktı bir kere diyoruz, ya hak diyoruz, kısmet diyoruz ya bunu biz Rio'da gördük. Meteilk okunu attı 10, ikinciokunu attı 9, üçüncüokunu attı, rüzgâr gülünebakıyorsunuz; çocukne yapabilir. Hava rüzgârlı,oku atmak yetmiyor. Tokyo'dada aynı sorun oldu. Mete anlıkrefleks hareketle oku sarıyasoktu. Görünmeyenigörmeye başladığınzamanşampiyonolmaya başlıyorsun.Tokyo'darüzgârı gördü,önce rüzgârıyendi sonra rakiplerini. Rüzgârı yendiğin zaman şampiyon oluyorsun."