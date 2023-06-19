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Giriş Tarihi: 19.6.2023 10:54

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın yarı finalde rakibi Çekya

İHA
A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın yarı finalde rakibi Çekya

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'de yarı finaldeki rakibi Çekya oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final bölümünde yarı finaldeki rakibi Çekya oldu. Filenin Efeleri; 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final müsabakalarını, 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde Hırvatistan'ın Zadar şehrinde oynayacak.
Milliler; Hırvatistan, Çekya ve Ukrayna'nın yer alacağı dörtlü finalde, finalde yükselmesi halinde FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini direkt alabilecek.

2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
24 Haziran 2023
Yarı final 1. maç: Türkiye - Çekya
Yarı final 2. maç: Hırvatistan - Ukrayna

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A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın yarı finalde rakibi Çekya
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