Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Şanlıurfaspor Teknik Direktör'ü Zafer Turan'la devam kararı aldı
Giriş Tarihi: 20.6.2023 13:16

Şanlıurfaspor Teknik Direktör'ü Zafer Turan'la devam kararı aldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfaspor Teknik Direktör’ü Zafer Turan’la devam kararı aldı

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor'da teknik direktör konusunda karar verildi. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfaspor Zafer Turan'la devam kararı aldığı öğrenildi.

TFF 2.Lig'de Play-Off finalinde Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, adını 1.Lig'e yazdırdı. Ligin yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor'da teknik direktör konusunda karar verildi. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfaspor, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan'la prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Şanlıurfaspor yönetimi ve Teknik Direktör Zafer Turan, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile görüşüp yeni sezonun planlamasını konuşacaklar. Şanlıurfaspor, şampiyon teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi .

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Başkan Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
Sonuna kadar okuyun
Yusuf Ziya Odabaş'tan Cumhur İttifakı'na ve işçiye ağır hakaret
Son dakika haberleri: A Milli Takım’dan görkemli galibiyet! Nefes kesen maçta Arda ve Umut, Galler'i yıktı...
MHP Lideri Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir
FETÖ’cü Garson ve muhalefetin sessizliği
CHP'deki koltuk savaşında yeni perde! Faik Öztrak'tan İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' göndermesi: Kendi işinizi yapın
Bana ‘ekonomi bakanı’ lazım!
CHP’lilere hançer darbesi
Terörist babası yine tehdit etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfaspor Teknik Direktör'ü Zafer Turan'la devam kararı aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA