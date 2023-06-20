Şanlıurfaspor Teknik Direktör’ü Zafer Turan’la devam kararı aldı

TFF 2.Lig'de Play-Off finalinde Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, adını 1.Lig'e yazdırdı. Ligin yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor'da teknik direktör konusunda karar verildi. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfaspor, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan'la prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Şanlıurfaspor yönetimi ve Teknik Direktör Zafer Turan, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile görüşüp yeni sezonun planlamasını konuşacaklar. Şanlıurfaspor, şampiyon teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi .