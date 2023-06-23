Haber turu

POLONYA'DA düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalyayı atıcılık branşında altın alan İsmail Keleş getirirken bu başarı olimpiyatlar için de gidiş bileti kazardırdı. Wroclaw şehrinde gerçekleşen müsabakalarda 10 metre havalı tabancada 35 yaşındaki sporcu, 579 puanla 6'ıncı olup ilk 8 içine kalarak finale yükseldi. Finalde de rakiplerini tek tek geçen İsmail, Almanya'dan Robin Maurice Walter'i 17-13 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcumuz, elde ettigi şampiyonlukla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kotasını aldı.ERGIN Ataman'ı takımın başına getiren Yunan ekibi Panathinaikos, ilk transferini gerçekleştirdi. F.Bahçe ile yollarını ayıranYapılan açıklamada 25 yaşındaki pivot ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. F.Bahçe ile geçtiğimiz sezon Euroleague'de 14 maça çıkan Antete, 2.8 sayı, 0.8 ribaund ve 0.4 asist ile mücadele etti.WIMBLEDON tarihinde ilk kez yapay zeka destekli yorumculuk teknolojisini kullanacak. Teknoloji devi IBM, Wimbledon uygulaması ve web sitesindeki SW19 maçlarına ait üç dakikalık video özetler için yapay zeka tarafından oluşturulan altyazı ve sesleri sağlayacak. Gerekli izin alındığı takdirde, John McEnroe gibi bir yıldız spikerin sesini taklit etmek ve bu sesi video içinde kullanmak mümkün olacak. IBM'in Spor Ortaklıkları Başkanı Farrar, "Üretilmiş bir ses, gerçek bir ses değil" yorumunu yaptıTEKNIK direktör Volkan Demirel liderliğindeki Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, transferde atağa kalktı. İngiltere League One ekiplerinden Sheffield Wednesday forması giyen22 yaşındaki orta saha için Hatayspor, bonservis bedeli ödemeyecek. 2020 yazında Wednesday'e giden Bashiru, 3 sezonda 86 maça çıktı ve 6 gol - 5 asist üretti.