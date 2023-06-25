At yarışında derbi günü

Gazi Koşusu’nun 97’ncisi bugün Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak. Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen yarış, saat 17.15’te start alacak. Birincilik ödülü ise 5 milyon TL
Türk at yarışçılığının en büyük klasiği ve derbisi Gazi Koşusu bugün koşuluyor. Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başlayacak mücadeleyi Kanal D naklen ekrana getirecek. Üçyaşlı safkan İngiliz taylarınınyarış hayatlarındasadece bir kez katılabildikleriçim pistte 2 bin400 metre mesafeli koşuya22 tay katılacak. Gazi Koşusu'nu birinci bitiren safkan, sahibine 5 milyon TL ödül kazandıracak.
İLK BEŞE GİRENLERE İKRAMİYE
İkinciye 2 milyon, üçüncüye1 milyon, dördüncüye500 bin, beşinciye de 250bin lira ikramiye ödenecek.Kazanan tayın sahibi ek olarakkayıt tutarları, taksit ücretlerive at sahibi primiylebirlikte toplam 7 milyon 848bin lira gelir elde edecek.At sahibi, aynı zamanda tayınyetiştiricisi ise bu tutarayetiştiricilik primi de dahilolacak ve ödül 9 milyon 285bin 500 liraya ulaşacak.
EN İYİ DERECE BOLD PİLOT'UN
Gazi Koşusu'nda en iyi derece, Bold Pilot isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı unvanını aldı.
EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN
Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti, Çılgın; Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) ile mutlu sona ulaştı.
ÜST ÜSTE REKORU AHMET ÇELİK'İN
Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey. Çelik, Renk, Graystorm, Piano Sonata, Hep Beraber, The Last Romance, Call To Victory ve Burgas ile birincilik kürsüsüne çıktı.