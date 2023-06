At yarışında derbi günü

Türk at yarışçılığının en büyük klasiği ve derbisi Gazi Koşusu bugün koşuluyor. Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başlayacak mücadeleyi Kanal D naklen ekrana getirecek.Gazi Koşusu'nu birinci bitiren safkan, sahibine 5 milyon TL ödül kazandıracak.Kazanan tayın sahibi ek olarakkayıt tutarları, taksit ücretlerive at sahibi primiylebirlikte toplam 7 milyon 848bin lira gelir elde edecek.At sahibi, aynı zamanda tayınyetiştiricisi ise bu tutarayetiştiricilik primi de dahilolacak ve ödülulaşacak.Gazi Koşusu'nda en iyi derece, Bold Pilot isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı unvanını aldı.Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti, Çılgın; Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) ile mutlu sona ulaştı.Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey. Çelik, Renk, Graystorm, Piano Sonata, Hep Beraber, The Last Romance, Call To Victory ve Burgas ile birincilik kürsüsüne çıktı.