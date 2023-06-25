Haber hattı

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Giriş Tarihi: 25.6.2023

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Harika Efeler
Voleybolda CEV Erkekler Avrupa Altın Ligi yarı final maçında Çekya'yı 3-2 yenen A Milli Takım finale yükseldi. Hırvatistan'da oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken, Filenin Efeleri, setlerde 22-25, 25-17, 19-25, 25-23 ve 15-12 üstünlük kurup adını finale yazdırmayı başardı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, bugün oynanacak Hırvatistan- Ukrayna maçının galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak. Milliler, bu sonuçla aynı zamanda Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya da hak kazandı. 27-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyonda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi'nde boy gösterecek.

Altın kız Ayşe Başaran
Milli sporcularımız göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor. Berlin'deki Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda Ayşe Başaran, 100 metrede altın madalyaya uzandı. 15.66'lık derece yaparak rakiplerini geride bırakan 22 yaşındaki atlet, finişe ilk sırada ulaştı. Genç sporcumuz oyunlarda daha önce de durarak uzun atlamada altın madalya kazanarak kürsüye çıkıp ülkemizi gururlandırmıştı. Ayrıca Alper Aydoğdu, 100 metre finallerinde 12.83'lük zamanlamasıyla 5'inci, Kübra Esen de 100 metre serbest stilde 01.24.83 ile 4'üncü sırada yer aldı.

Kupa Bahçeşehir'in
17-23 Haziran tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen U16 Türkiye Şampiyon-ası'nda Bahçeşehir Koleji şampiyonluğa ulaştı. Kıyasıya geçen mücadelenin finalinde İstanbul Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes'i 83-79 yenerek kupanın sahibi oldu. Maçın en değerli ismi 41 sayı-4 ribaunt-4 asist ile Derin Can Üstün oldu. Türkiye Şampiyonalarına her kategoride ikişer takım ile katılım sağlayarak bir ilke imza atan Bahçeşehir, U18 şampiyonluğunun ardından da bu gururu yaşadı.

Millilerden madalya yağmuru
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atletizm branşında 3 adım atlamada Tuğba Danışmaz 14.16'lık derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Erkekler 400 metre engellide İsmail Nezir ise bronz madalya aldı. Tekvandoda Hatice Kübra İlgün de bronz madalyanın sahibi oldu. 10 metre havalı tabancada İsmail Keleş-Yusuf Dikeç-Buğra Semizade'den oluşan Türkiye Milli Takımı finalde Almanya'ya yenilip gümüş madalya elde etti.

Potada transfer ateşi!
Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, milli oyuncu Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlılar, başarılı isimle 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki gard, geçen sezon Darüşşafaka'da ligi 14.6 sayı, 4.8 ribaunt ve 6.4 asist ortalamaları ile tamamlarken kariyerinin en iyi sezonunu yaşadı. Bu arada Galatasaray Nef ise Anadolu Efes ile yollarını ayıran Buğrahan Tuncer'i renklerine bağladı. Aslan, skorer oyuncuyla 2+1 yıllık mukavele yaptı.

Samsun'dan Aslan'a kıskaç
Galatasaray ile sözleşmesi biten Okan Kocuk'u kadrosuna katan Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, aynı takımdan iki isme daha kanca attı: Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç… Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, bu oyuncular için uğraştıklarını doğrulayarak, "Evet ilgileniyoruz. İlk görüşmeyi yaptık" ifadelerini kullandı. Geçen sezonu iki oyuncu da Ankaragücü'nde kiralık geçirirken Taylan; 3 gol, 4 asistlik katkı verdi. Emre de 6 gollük (2 gol-4 asist) performans gösterdi.

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