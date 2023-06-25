Haber hattı

Voleybolda CEV ErkeklerHırvatistan'da oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken, Filenin Efeleri, setlerde 22-25, 25-17, 19-25, 25-23 ve 15-12 üstünlük kurup adını finale yazdırmayı başardı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, bugün oynanacak Hırvatistan- Ukrayna maçının galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak. Milliler, bu sonuçla aynı zamanda Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya da hak kazandı. 27-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyonda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi'nde boy gösterecek.Milli sporcularımız göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor. Berlin'deki15.66'lık derece yaparak rakiplerini geride bırakan 22 yaşındaki atlet, finişe ilk sırada ulaştı. Genç sporcumuz oyunlarda daha önce de durarak uzun atlamada altın madalya kazanarak kürsüye çıkıp ülkemizi gururlandırmıştı. Ayrıca100 metre finallerinde 12.83'lük zamanlamasıyla 5'inci,100 metre serbest stilde 01.24.83 ile 4'üncü sırada yer aldı.17-23 Haziran tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen U16 Türkiye Şampiyon-ası'nda Bahçeşehir Koleji şampiyonluğa ulaştı. Kıyasıya geçen mücadeleninMaçın en değerli ismi 41 sayı-4 ribaunt-4 asist ile Derin Can Üstün oldu. Türkiye Şampiyonalarına her kategoride ikişer takım ile katılım sağlayarak bir ilke imza atanPolonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'ndaErkekler 400 metre engellideise bronz madalya aldı. Tekvandoda10 metre havalı tabancada İsmail Keleş-Yusuf Dikeç-Buğra Semizade'den oluşan Türkiye Milli Takımı finalde Almanya'ya yenilip gümüş madalya elde etti.Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayanLacivert-beyazlılar, başarılı isimle 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki gard, geçen sezon Darüşşafaka'da ligi 14.6 sayı, 4.8 ribaunt ve 6.4 asist ortalamaları ile tamamlarken kariyerinin en iyi sezonunu yaşadı. Bu aradaAslan, skorer oyuncuyla 2+1 yıllık mukavele yaptı.Galatasaray ile sözleşmesi biten'u kadrosuna katan Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, aynı takımdan iki isme daha kanca attı:Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, bu oyuncular için uğraştıklarını doğrulayarak,ifadelerini kullandı. Geçen sezonu iki oyuncu da Ankaragücü'nde kiralık geçirirken Taylan;Emre deperformans gösterdi.