Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Iheanacho operasyonu
Giriş Tarihi: 25.6.2023

Iheanacho operasyonu

Iheanacho operasyonu

Beşiktaş, Leicester City’nin Nijeryalı forvetini gözüne kestirdi. 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüne oyuncunun 4.5 milyon Euro'luk maaşının 2 milyon Euro'sunu karşılama önerisinde bulundu

Cenk Tosun'un sakatlığı sebebiyle UEFA Konferans Ligi elemelerinde oynatacağı bir isim arayan siyah beyazlılar, Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu transfer listesine dahil etti. Nijeryalı forvet, takımının Premier Lig'den düşmüş olması sebebiyle ayrılığı kafasına koymuş durumda. Santrfor olarak görev yapan Iheanacho'nun sözleşmesinin önümüzdeki sezon sonunda bitecek olması da Beşiktaş'a yarıyor.

5 GOL VE 5 ASİSTİ VAR
Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibine, sezon başına 4.5 milyon Euro kazanan golcü oyuncunun yıllık ücretinin 2 milyon Euro'luk kısmını karşılama teklifinde bulundu. Leicester City ise takımda kalmak istemeyen 26 yaşındaki oyuncusunu kiralayıp, sözleşmesi sona ermeden önce para kazanma düşüncesinde. Nijeryalı golcü geçtiğimiz sezonda oyuna genelde sonradan girse de 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

GİROTTO İÇİN RESMİ TEKLİFRESMİ
Savunmaya sağ stoper takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'tan, Andrei Girotto hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için kulübü Nantes'a resmi teklifte bulundu. Kariyerinde Palmeiras, Chapecoense ve Tombense gibi kulüpler olan Girotto, 2017-18 sezonundan bu yana ise Fransız ekibinin formasını giyiyor. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Nantes'la 48 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

RUSYA'DAKİ KARIŞIKLIK KARTAL'I DA ETKİLEDİ
Vodafone ile olan stat isim sponsorluğu anlaşması sona eren Beşiktaş yeni firma arayışını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların anlaşmaya en yakın olduğu şirket Rus Gazprom. Ancak Rusya'daki özel silahlı birlik Wagner'in darbe girişiminde bulunması, Beşiktaş'ın Gazprom ile yaptığı görüşmeleri olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor. Siyah-beyazlı futbolseverler, sosyal medyada endişelerini dile getirirken görüşmelerin iptal olma ihtimalini ifade ettiler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
"Hayatımın en büyük pişmanlığım" diyerek açıkladı! Akşener'den Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sert sözler
Son dakika | Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı
Zonguldak'ta Rusya'dan gelen gemide mayın alarmı!
Kaybeden İstanbul oldu
SON DAKİKA | Dev vurgunda flaş gelişme! 10 TikTok fenomeni tutulandı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Benim yerimde Erdoğan olsaydı ne yapardı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Iheanacho operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA