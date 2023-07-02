Açılışı Yates yaptı!

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) açılış etabını, BAE Emirates takımının Büyük Britanyalı sporcusu Adam Yates kazandı.ve sarı mayonun sahibi oldu. Yates'in, Jayco Alula takımı adına yarışan tek yumurta ikizi kardeşi Simon ikinciliği, 2020 ve 2021 yıllarının şampiyonu Sloven Tadej Pogacar üçüncülüğü elde etti.