Açılışı Yates yaptı!

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) açılış etabını, BAE Emirates takımının Büyük Britanyalı sporcusu Adam Yates kazandı. Bu yıl 110'uncusu düzenlenenturun İspanya'nınBilbao kentinde yapılan182 kilometrelik açılışetabında Yates, 4 saat 22dakika 39 saniyelik derecesiylebirinciliğe ulaştı ve sarı mayonun sahibi oldu. Yates'in, Jayco Alula takımı adına yarışan tek yumurta ikizi kardeşi Simon ikinciliği, 2020 ve 2021 yıllarının şampiyonu Sloven Tadej Pogacar üçüncülüğü elde etti. Organizasyon, bugünİspanya'nın Vitoria-Gasteiz ile San Sebastiankentleri arasındaki209 kilometrelik etapladevam edecek.