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Giriş Tarihi: 2.7.2023

Açılışı Yates yaptı!

Açılışı Yates yaptı!
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) açılış etabını, BAE Emirates takımının Büyük Britanyalı sporcusu Adam Yates kazandı. Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun İspanya'nın Bilbao kentinde yapılan 182 kilometrelik açılış etabında Yates, 4 saat 22 dakika 39 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı ve sarı mayonun sahibi oldu. Yates'in, Jayco Alula takımı adına yarışan tek yumurta ikizi kardeşi Simon ikinciliği, 2020 ve 2021 yıllarının şampiyonu Sloven Tadej Pogacar üçüncülüğü elde etti. Organizasyon, bugün İspanya'nın Vitoria- Gasteiz ile San Sebastian kentleri arasındaki 209 kilometrelik etapla devam edecek.

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Açılışı Yates yaptı!
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