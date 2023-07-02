Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, SABAH Spor’a konuştu: Sınırsız destek sözü verdik

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi her geçen gün yaptığı spor yatırımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. 86 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Akkent Spor Köyü'nde birçok dalda spor yapma imkânı sunuluyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, spor yatırımları ile ilgili SABAH SPOR'a konuştu.

Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimiz için ciddi çalışmalar yapıyoruz. 86 bin 500 metrekarelik bir spor köyü yaptık. Bu alanda aklınıza gelen her türlü sporu yapma olanağı var. Geleneksel spor merkezimiz de bitmek üzere. Orada da gençlerimizi kültürümüzle birleştiren bir yer yaptık" dedi. Hizmetlerde gençlere öncelik verdiklerine de dikkat çeken Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"TÜM TESİSLER HALKA AÇIK"

İki takdir alan herkese bisiklet dağıttık, sayısı 108 bini buldu. Gençlerimize spor yapmak için 120 bin tişört dağıttık. Karnesini getirenlere 1 milyon 68 bin spor ayakkabısı dağıttık, 250 bin futbol ve voleybol topu verdik... 16 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Bireysel takımları da destekliyoruz. 217 halı saha yaptık. Tüm tesisleri halka açtık. Spora destek konusunda maddi sınırımız yok. Spora yapılan yatırımların güncel maliyeti 1 milyon 702 bin TL civarında."

"ÇANAKKALE RUHUNU AŞILIYORUZ"

Başkan Tahmazoğlu, "Biz geçmişten geleceğe bir yol kurmak istiyoruz. Her gün bir uçak dolusu gencimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Mart ayından kasım ayına kadar her gün uçak kaldırıyoruz. Gençlerimize bu vatanın nasıl, hangi koşullarda kazanıldığını yerinde gösteriyoruz. Ayrıca gençlerimize 14.5 milyon kitap dağıttık" ifadelerini kullandı.

GELENEKSEL SPORLARA TEŞVİK

90 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Şahinbey Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi'nde biniciliğin yanı sıra Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Kökbörü, Âşık Oyunu, Geleneksel Türk Okçuluğu, Kuşak, Karakucak, Mas ve Yağlı Güreş olmak üzere birçok dalda spor yapılabiliyor.

AMPUTE TAKIMI TARİH YAZIYOR

27 branşta 16 binin üzerinde lisanslı sporcu olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, Ampute Futbol Takımlarının başarısının tüm Gaziantep'in gururu olduğunu ifade etti. Başkan Tahmazoğlu, Türkiye şampiyonluklarının yanına, 2021'de gelen Avrupa kupasının ise göğüslerini kabarttığını söyledi.

AMPUTE FUTBOL TAKIMININ BAŞARILARI

Avrupa Şampiyonlar Ligi (2021)

Türkiye Süper Lig şampiyonluğu (2018-2019, 2019-2020, 2022-2023)

Türkiye Kupası şampiyonu (2016-2018-2019 ve 2022)