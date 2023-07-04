Alanyaspor’dan transfer atağı

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, transferde gaz kesmiyor. Dün düzenlenen imza töreninde stoper Eduardo Bauermann ile 2 yıllık, kanat oyuncusu Carlos Eduardo ile 3 yıllık ve ön libero Richard Coelho ile de 2 yıllık anlaşma sağlayan turuncu yeşilli ekip, bugün de Fransız orta saha Nicolas Janvier ile 3 yıllık, Angolalı kanat oyuncusu Loide Augusto ve santrafor Anderson Silva ile de 4'er yıllık sözleşme imzalayarak gövde gösterisi yaptı.

Kulüpte tesislerinde düzenlenen törende yeni transferlere başarı dileyen Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Oyuncularımız inşallah Alanyaspor'umuza fayda sağlayacak. İyi bir sezon geçireceklerini düşünüyorum" dedi.