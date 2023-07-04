Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Alanyaspor’dan transfer atağı
Giriş Tarihi: 4.7.2023 17:00

Alanyaspor’dan transfer atağı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanyaspor’dan transfer atağı

Corendon Alanyaspor bu gün Zimbitlik Cengiz Aydoğan Tesislerinde, orta saha, kanat ve santrafor olmak üzere 3 yabancı oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, transferde gaz kesmiyor. Dün düzenlenen imza töreninde stoper Eduardo Bauermann ile 2 yıllık, kanat oyuncusu Carlos Eduardo ile 3 yıllık ve ön libero Richard Coelho ile de 2 yıllık anlaşma sağlayan turuncu yeşilli ekip, bugün de Fransız orta saha Nicolas Janvier ile 3 yıllık, Angolalı kanat oyuncusu Loide Augusto ve santrafor Anderson Silva ile de 4'er yıllık sözleşme imzalayarak gövde gösterisi yaptı.

Kulüpte tesislerinde düzenlenen törende yeni transferlere başarı dileyen Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Oyuncularımız inşallah Alanyaspor'umuza fayda sağlayacak. İyi bir sezon geçireceklerini düşünüyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu resmen harekete geçti! Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle
‘İlk defa 17 yaşında denize girdim’
Kılıçdaroğlu sana acır mı?
Kılıçdaroğlu'nu eleştirenin üstü çiziliyor! Aytuğ Atıcı görevden alındı
Bahçeli'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! Namertlik ve soysuzluktur
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘Bu tipinle kimse seni izlemez’ diye benimle alay ettiler
Şehit Astsubay Esma Çevik
FETÖ’cü ‘Abdullah’, ‘Amerikalı Allen’e dönüştü, yine de polisten kaçamadı
Çok yorgunum, beni bekleme Kaptan!
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor’dan transfer atağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA