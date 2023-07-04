Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sladjana Bulatovic, FOMGET'TE
Giriş Tarihi: 4.7.2023 09:41

Sladjana Bulatovic, FOMGET'TE

DHA
Sladjana Bulatovic, FOMGET’TE

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, Sladjana Bulatovic'i renklerine bağladı.

Kadınlar Süper Lig şampiyonu FOMGET, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk dış transferi 1994 doğumlu Karadağ Milli Takım kaptanı Sladjana Bulatovic ile gerçekleştiren FOMGET, 1 yıllık anlaşma imzaladı. Kariyerinde İspanya La Liga ekibi Vallecona, Japonya Süper Lig ekibi Vegalta olan tebrübeli forvet, kendisini kırmızı-lacivert renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Ankara'da gerçekleşen imza törenine başkan Yalçın Demirkol katıldı. Karadağlı milli sporcu Sladjana Bulatovic, yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu transferde bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şampiyon bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Bu takım için oynamaya ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. İyi başlamak ve devamını getirmek gerekir" diye konuştu.
FOMGET Başkanı Yalçın Demirkol ise "Yeni sezon hazırlıklarımıza başlıyoruz. Hem ligin 2023-24 sezonunun hemde Şampiyonlar Ligi'nin hazırlıklarına başladık. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olmanın ağır bir yükü olacak. Bu doğrultuda önce devam edeceğiz yerli oyuncularımızla görüşürek sözleşmelerini imzaladık. Şimdi ise dış transfer çalışmalarımıza başladık. Şampiyonlar Lig'inde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyoruz. Bu doğrultuda transfer çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Kaliteli ve takımımıza uygun futbolcular ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bugünde daha önce prensip anlaşmasına vardığımız önemli bir futbolcu ile resmî olarak ilk imzamızı gerçekleştirdik. Sladjana Bulatovic'e takımımıza hoşgeldin diyor, başarılar diliyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘İlk defa 17 yaşında denize girdim’
Hakkari'de düzenlenen 5. Cilo Fest'teki renkli görüntüler HDP'yi rahatsız etti! Ferhat Encü'den skandal paylaşım
CHP İl Başkanı Hüseyin Erol: Sözcü TV ve Halk TV parayı CHP'den alıp Kılıçdaroğlu'na sallıyor
Kılıçdaroğlu sana acır mı?
‘Bu tipinle kimse seni izlemez’ diye benimle alay ettiler
Şehit Astsubay Esma Çevik
Başkan Erdoğan’dan İsveç’teki Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırıya sert tepki: Bu nefret suçudur
Çok yorgunum, beni bekleme Kaptan!
Gözün aydın Türkiyem
ARKADAŞINA GÖNDER
Sladjana Bulatovic, FOMGET'TE
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA