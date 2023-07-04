Sladjana Bulatovic, FOMGET’TE

Kadınlar Süper Lig şampiyonu FOMGET, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk dış transferi 1994 doğumlu Karadağ Milli Takım kaptanı Sladjana Bulatovic ile gerçekleştiren FOMGET, 1 yıllık anlaşma imzaladı. Kariyerinde İspanya La Liga ekibi Vallecona, Japonya Süper Lig ekibi Vegalta olan tebrübeli forvet, kendisini kırmızı-lacivert renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Ankara'da gerçekleşen imza törenine başkan Yalçın Demirkol katıldı. Karadağlı milli sporcu Sladjana Bulatovic, yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu transferde bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şampiyon bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Bu takım için oynamaya ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. İyi başlamak ve devamını getirmek gerekir" diye konuştu.

FOMGET Başkanı Yalçın Demirkol ise "Yeni sezon hazırlıklarımıza başlıyoruz. Hem ligin 2023-24 sezonunun hemde Şampiyonlar Ligi'nin hazırlıklarına başladık. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olmanın ağır bir yükü olacak. Bu doğrultuda önce devam edeceğiz yerli oyuncularımızla görüşürek sözleşmelerini imzaladık. Şimdi ise dış transfer çalışmalarımıza başladık. Şampiyonlar Lig'inde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyoruz. Bu doğrultuda transfer çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Kaliteli ve takımımıza uygun futbolcular ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bugünde daha önce prensip anlaşmasına vardığımız önemli bir futbolcu ile resmî olarak ilk imzamızı gerçekleştirdik. Sladjana Bulatovic'e takımımıza hoşgeldin diyor, başarılar diliyorum" dedi.

