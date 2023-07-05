Bodrumspor İsmet Taşdemir ile yola devam dedi

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Spor Toto 1'inci Lig'de geçtiğimiz sezon Pendikspor ile Play-Off finali oynayan ve rakibine yenilen Bodrumspor, deneyimli teknik direktör İsmet Taşdemir ile yola devam etti.

2021-2022 sezonunda takımın başına geçen 49 yaşındaki çalıştırıcı ilk sezonunda takımını TFF 2'inci ligden, 1'inci lige yükseltti. Deneyimli teknik adam çıktığı 80 maçta 44 galibiyet, 17 beraberlik ve 19 mağlubiyet aladı. Yeşil-beyazlı kulüp Taşdemir ile 2 yıl daha yola devam etme kararı aldı.