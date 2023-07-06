Merve Tuncel üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu

düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcumuz Merve Tuncel, büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar 1500 metre serbest stilde yarışan 18 yaşındaki yüzücü, finale çıktı. Finalde debu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Altın kulaç Merve'nin, uzun yıllar boyunca havuzdan madalyalar ve rekorlar çıkaracağına inanıyorum. Değerli sporcumuzu, bizleri gururlandırdığı için tekrar tebrik ediyorum" ifadeleriyle Merve'yi kutladı.